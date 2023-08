Turismo in lieve flessione nell’entroterra

I vicoli in pietra che offrono un po’ d’ombra ristoratrice, la vita lenta della piazza e la bellezza delle piccole botteghe di paese – tutti classificati sotto l’etichetta “borghi“ anche quando borghi non sono –: è possibile che la tendenza del turismo nell’entroterra, lontano dei grandi centri e dalle rotte più affollate, sia così velocemente finita?

"Una contrazione c’è – dice Federico Scaramucci, professionista del settore turismo che ha puntato forte sul Rifugio Corsini a Monte Nerone –, stiamo andando forte ma qualche camera libera in più rispetto all’anno scorso è rimasta. L’entroterra dopo il Covid aveva generato grande interesse e ora questo fenomeno sta subendo i primi contraccolpi, sia per il clima di inizio stagione, sia per l’inflazione. L’aspetto positivo è che abbiamo fatto scoprire al pubblico l’entroterra con le sue bellezze e tante attività che vanno ancora forte e, anche se questo 2023 è stato più difficile, abbiamo comunque lanciato il territorio".

L’hotel Bramante di Urbania, che offre servizio di spa e bike-hotel, registra numeri in linea con gli scorsi anni ma nota anche che chi arriva è più attento alle spese: "E’ difficile fare un confronto con il passato – dice Matteo Traversa – perché lo scorso anno, dopo il periodo di restrizioni, le persone avevano molta più voglia di muoversi. Il nostro hotel ha un ottimo rapporto qualità prezzo e le persone ci cercano sia per qualche giorno, per una “toccata e fuga“ tra le bellezze di Urbania e del territorio, sia per rilassarsi grazie ai servizi offerti oppure come punto baricentrico durante viaggi di lavoro. Sicuramente mai come quest’anno le persone fanno attenzione alla spesa e sono molto attenti nel valutare i preventivi, anche nello spostarsi giornalmente spesso valutano più la spesa che la destinazione".

"Sì, mi sembra che una qualche flessione si possa notare – conferma anche Andrea Spagna, sindaco di Frontino e che si occupa anche di servizi per turisti –, i numeri del periodo Covid rappresenteranno sicuramente un picco, nei prossimi anni potremmo dire se siamo riusciti a mantenere quel livello. Quest’anno in particolare siamo stati penalizzati da un maggio e un giugno, i mesi in cui col turismo outdoor si lavora di più, dalla pioggia e dal post-alluvione mentre luglio e agosto si sono mantenuti su ottimi livelli. In questo senso devo dire che c’è un allarmismo sul meteo che fa male al turismo, i media spesso raccontano i normali eventi che rientrano nel ciclo delle stagioni con allarmismo e allora un abbassamento delle temperature di qualche grado diventa subito un titolo che annuncia la fine dell’estate".

Anche Daniele Cruciani, guida e-bike di Appennino Bike Adventure, nota una qualche flessione: "Rispetto a quattro o cinque anni fa ci sono moltissime presenze – spiega –, ma quest’anno qualche presenza in meno l’abbiamo notata, nonostante sia innegabile che il richiamo delle nostre zone è ancora molto forte. Ha sicuramente pesato il fatto che a maggio e giugno ci siano stati molti periodi di pioggia. Di positivo devo dire che ci sono molti stranieri, anche extra europei, che arrivano qui proprio a cercare quell’autenticità del territorio e quel calore della popolazione che solo un piccolo borgo ti sa dare. Oggi sono queste le nostre ricchezze: paesaggio e senso di comunità. C’è stato chi, appena finito un tour in e-bike, ha riprenotato un altro giro guidato per il giorno successivo con gli occhi ancora pieni di meraviglia per il nostro territorio. Proprio per questo, oltre al bike point attivo in piazza Garibaldi, abbiamo in via di sviluppo tantissimi nuovi progetti".

Andrea Angelini