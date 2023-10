Turismo in recupero: e pure i norgevesi aiutano

di Anna Marchetti

Dalla previsione di un calo dei turisti del 30% avanzata dagli albergatori ad inizio agosto, al "sostanziale pareggio" rispetto allo scorso anno annunciato ieri mattina dall’assessore Etienn Lucarelli sui dati forniti dalla Regione. Presente anche il dirigente Ignazio Pucci. Tra giugno e agosto si parla infatti di un -1,74% di arrivi e un -0,21% di presenze. A fare la differenza sarebbero stati gli stranieri (+3,76% gli arrivi e +7,21% rispetto all’anno precedente) con l’exploit dei britannici che hanno fatto registrare un +47% (+582 gli arrivi e 3369 la presenza) e la conferma dei tedeschi (3.348 arrivi e 15680 presenze) per un totale di +11,38%, seguiti dai francesi (1034 arrivi e 4669 presenze) pari a +15,48% e dagli austriaci (598 arrivi e 2593 presenze) per un totale di + 13,08%.

"Le infrastrutture si confermano fondamentali - ha commentato l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli facendo riferimento all’aeroporto di Falconara – come lo è stata l’istituzione di nuovi voli su Falconara da alcune importanti città europee. Così come va riconosciuto il merito della promozione all’estero di alcuni eventi". Quest’anno hanno fatto la loro comparsa su Fano anche i polacchi (+443 arrivi e +2170 presenze) facendo registrare un +20 29% e i norvegesi (+166 gli arrivi e 689 le presenze) con una presenza pari ad un + 30,74%. "Rispetto al 2022 – racconta Lucarelli –, stagione molto positiva, abbiamo tenuto abbastanza bene dimostrando come la strategia messa in campo si sia rivelata vincente. I nostri dati sono in controtendenza rispetto alla media nazionale. L’alluvione, l’inflazione e il caro-prezzi hanno portato gli italiani a fare meno vacanze del solito".

"Rimane il dato del ridotto potere d’acquisto dei turisti – ha commentato Mauro Mandolini, presidente dei balneari di Confartigianato Marche – che hanno frequentato le nostre spiagge". "In termini economici – ha aggiunto Stefano Mirisola di Confesercenti Fano – il dato è rimasto negativo". Il presidente degli Alberghi consorziati. Luciano Cecchini, ha posto l’accento sulla presenza degli stranieri "che ci hanno permesso di recuperare il dato negativo legato all’alluvione. Serve fare un investimento per prevedere delle navette che colleghino Fano con l’aeroporto di Falconara". Il presidente onorario di Faita Marche Amedeo Tarsi ha richiamato l’attenzione sulla carenza dei parcheggi a sud di Fano e sull’importanza di recuperare iniziative come Itineris gradite ai turisti. Per il futuro l’assessore Lucarelli ha ribadito: "L’amministrazione è consapevole di come il turismo balenare da solo non sia più sufficiente, per questo abbiamo puntato su cultura e gastronomia sfruttando gli eventi. Abbiamo cercato di innovare lanciando Fano Visit Card. Anche Unioncamere e l’Istituto nazionale di ricerca del turismo confermano che le Marche sono una destinazione richiesta".