Turismo, la guerra delle stime Negli hotel ancora posti liberi "A Ferragosto è una novità"

Le versioni sono due su questa estate che sta infilando l’ultima curva. Perché fra una decina di giorni si corre in discesa. Da una parte ci sono gli albergatori che stanno lavorando con le reti a strascico per tirare su anche i... "sardoncini" "perché si sta viaggiando intorno ad un meno 10% anche su agosto", dice Fabrizio Oliva di Federalberghi. Ed è un ottimista, perché Nardo Filipetti – Excelsior, Nautilus ed ora anche Charlie, l’ex Cruiser, quindi il maggior albergatore della città, aggiunge: "A meno 10 firmo subito, ma firmo anche a meno 20 per cento".

Sul fronte opposto c’è il sindaco Matteo Ricci che corre sulle immagini del film "Una magnifica annata" del regista Ridley Scott "perchè è una estate positiva, la città è piena di eventi e per le strade ci sono tante persone", ha detto recentemente il primo cittadino a margine dell’inaugurazione della rotatoria di Fiorenzuola di Focara sulla statale Adriatica.

Evidentemente tra piazza del Popolo e viale Trieste le visioni sono completamente differenti perché Filippetti aggiunge: "Verissimo che le cose non vanno bene – dice – e firmo anche per un meno 20 per cento alla fine di agosto. Al momento abbiamo un calo come quello della Sardegna quindi un meno 40 per cento di prenotazioni. E sette giorni di agosto sono già passati e sette giorni rappresentano il 25% del totale. Siamo di fronte ad una stagione che lascerà lacerazioni profonde. E anche la giornata di sole pieno ha avuto il coraggio di dire una mezza verità, perché la verità al momento è peggiore". Insomma spiagge vuote e alberghi tutt’altro che pieni tranne nei fine settimana, ma non tutti. Non solo: fortemente a rilento anche le prenotazioni per la stagione del Rof. Non c’è fila, molti posti ancora liberi e si ‘offrono’ anche biglietti omaggio per le anteprime. E il festival scatta fra due giorni.

Un’altra secchiata di acqua gelata sulla narrazione positiva del primo cittadino arriva sempe dal presidente di Federalberghi Fabrizio Oliva, che solo su Pesaro è impegnato su due fronti: l’hotel Flaminio e l’hotel Caravelle, per un tatale di quasi 200 camere. "Non ricordo da quanti anni non capitava che ad una settimana da Ferragosto – dice –, tutti gli hotel abbiano ancora camere libere. E non solo questo perché tendenzialmente gli operatori stanno anche abbassando i prezzi delle camere per aumentare l’attrattività dell’offerta. Nemmeno nel 2021, e cioè la stagione dopo la fase acuta del Covid, quando tutti abbiamo riaperto tra fine giugno e primi di luglio, era capitato di avere ancora camere a disposizione nella settimana clou dell’estate. Se faccio una stima, anche prudente, io penso che anche agosto si chiuderà in negativo e cioè con un meno 10 per cento e questo sarà un grosso problema perché i conti gli albergatori li fanno proprio sulla base dell’andamento di agosto perché è mese che fa da pilastro economico del settore".

Il sindaco dice che in città gira comunque molta gente. Lei cosa risponde? "Una cosa molto semplice, e cioè che quelli che si vedono in città non sono turisti. Poi sul conto bisogna anche aggiungere un altro fatto e cioè che i ragazzi che non hanno molti soldi da spendere per andare in vacanza, di sera si riversano tutti nella zona mare. Da qui può nascere una impressione falsa e comunque il lungomare della città è quello che è".

