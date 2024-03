Turismo, le Marche diventino “destinazione“

L’Italia ha un potenziale di sviluppo legato al turismo, soprattutto straniero, di 150-200 miliardi di euro annui, ma deve essere consapevole delle proprie bellezze e serve intesa tra portatori d’interesse, per tirare fuori tale valore inespresso. Ne è convinta Dina Ravera, presidente di Destination Italia, azienda che organizza il Meet Forum per il Turismo sostenibile e che ha scelto Urbino per la prima edizione regionale dell’evento, svoltasi ieri.

"Oggi il turismo incide per il 13% sul Pil – spiega –. La metà rispetto a Francia e Spagna. Gli italiani sono grandissimi imprenditori, ma un po’ individualisti e non sempre organizzati: abbiamo pensato a quest’iniziativa per aiutare i territori, partendo dal livello nazionale (è il nono anno), per poi scendere a quello regionale e in futuro a quello comunale".

Patrocinato e sostenuto da Comune e Regione, l’evento si è diviso in due parti, una con tavoli di lavoro sul turismo sostenibile applicato alle Marche, l’altra con una plenaria con vari portatori d’interesse. Lì, Destination Italia ha presentato il progetto “Local expert“: "L’idea è segmentare il territorio marchigiano per avere esperti che aiutino le singole aree a valorizzarsi – prosegue Ravera –. Altra opportunità è il progetto “Turismo delle radici“, in cui stiamo assistendo il Ministero e che potrebbe cambiare le sorti del Paese, richiamando i tanti stranieri figli di emigrati a scoprire le proprie origini. Inoltre, è fondamentale ascoltare le nuove generazioni".

Ma cos’è il turismo sostenibile e com’è incentivato? La presidente parla di tre declinazioni: "Sostenibilità ambientale, sociale e di governance economica, che è il valorizzare l’intero territorio, tutto l’anno. Per fare ciò, l’Italia deve indirizzare meglio i flussi. Le risorse ci sono, ma servono metodo e sintonia. Io credo nel creare “destinazioni“, cioè far arrivare agli stranieri un messaggio indimenticabile legato a certi luoghi: se parliamo di Rio de Janeiro, sappiamo cosa aspettarci, ma quando parliamo delle Marche ancora non c’è una chiara identità del territorio, che è splendido. Insieme al presidente Francesco Acquaroli e ai Comuni cercherò di semplificare il messaggio".

Proprio per assisterli nel diventare delle destinazioni, luoghi in cui "c'è garanzia di fare qualcosa almeno per tre settimane", gli organizzatori hanno selezionato tre Comuni marchigiani, premiandone i progetti presentati: Mercatello sul Metauro, Acquasanta Terme e Montegallo. Nicola Petricca