Turismo, l’unione fa la forza Avviato ’Discover Pesaro’

Otto tour operator esperti in incoming e accoglienza avviano "Discover Pesaro", il primo consorzio della provincia specializzato in promozione e commercializzazione turistica del territorio. Si tratta di Break in Italy, Esatour, Il Ponticello trekking viaggi, Marche Holiday, Sogno, Vacanza mia, Tu Qui Tour, Urbino Incoming, e insieme esprimono un potenziale da oltre 15 milioni di euro di fatturato, operando da anni sul territorio e proponendo in Italia e all’estero vacanze all’insegna della cultura e dello sport, dell’enogastronomia e dell’outdoor, rivolgendosi a mercati e target alla ricerca di un’offerta di prodotti turistici eccellenti.

Ora l’obiettivo però è quello di prepararsi al meglio per Pesaro 2024, raccontando e promuovendo la destinazione in maniera integrata e coerente, con linguaggi e strumenti adeguati alla domanda dei viaggiatori contemporanei. "L’unione di questi otto tour operator nasce da lontano – spiega Renzo Fazi, presidente di Discover Pesaro -, abbiamo deciso di investire e dar vita al consorzio per promuovere insieme l’intero territorio e far crescere il turismo in tutti i suoi aspetti, dagli eventi alle attività all’aria aperta, dalla cultura alle bellezze paesaggistiche, sia attraverso azioni di promozione che di commercializzazione.

Abbiamo tutte le caratteristiche per essere immediatamente operativi – sono già stati avviati due progetti, uno relativo al Parco San Bartolo e uno dedicato a Pesaro d’inverno, di cui però ancora non si hanno dettagli utili - e per lavorare in sinergia con le istituzioni a partire dall’appuntamento del 2024".

La vera novità del 2023 l’ha invece definita Federico Scaramucci, di Urbino Incoming, che ha poi concluso: "Una cosa che anche la pandemia ci ha fatto capire, è che quando le cose si fanno insieme vengono meglio. Questo vale anche per il settore del turismo e della promozione del territorio. La nostra città non è nata come turistica, ma con il buon lavoro che insieme stiamo sinergicamente portando avanti, sarà pronta ad accogliere le sfide del futuro, che poi è molto vicino".