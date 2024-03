Turismo, ma con le regole: "I contratti vanno rispettati"

Sono in media 8.642 i dipendenti quantificati nel mercato del lavoro relativo al settore del turismo in tutta la provincia di Pesaro e Urbino. La stagionalità che caratterizza principalmente la costa, porta poi ad un aumento dei dipendenti – nel periodo estivo che va da giugno a settembre – del 43,9% (dati UILTuCS). A luglio, invece, sono oltre 12 mila le persone che vengono assunte, di cui la maggior parte donne (oltre il 60%) e giovani dai 20 ai 30 anni.

I dipendenti poi si dimezzano nel periodo di febbraio, non arrivando nemmeno a 6mila. La problematica della stagionalità, che ovviamente fa registrare a tutta la provincia un boom di presenze, sia di tuisti che di lavoratori, durante il periodo estivo che vanno via via asciugandosi nel periodo invernale, è stata affrontata ieri mattina durante il dibattito "Turismo culturale, Turismo globale", organizzato da UILTuCS, il sindacato dei lavoratori del terziario, turismo, commercio e servizi.

Al quadro poi si aggiunge il problema del lavoro stagionale, sottopagato e sfruttato. "I lavoratori non vogliono essere schiavi – ha sottolineato Fabrizio Bontà, segretario generale Uiltucs Marche -. Sappiamo che in estate si stipulano contratti che spesso non vengono rispettati: 40 ore pagate come 20, oppure il lavoro in nero che non prevede diritti. Per noi il punto nodale è il contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto ormai da sei anni. Con queste premesse è ovvio che non ci sia personale perché manca la dignità ai lavoratori".

Il talk, diviso in due parti e moderato dai giornalisti Michele Romano e Raffaele Marmo, condirettore di Qn Resto del Carlino, la Nazione, Giorno ha fatto luce sulla situazione locale, regionale e nazionale. "Pesaro oggi è una città che punta sul turismo. Se ci giriamo indietro – sottolinea il vicesindaco Daniele Vimini -, i primi turisti a Pesaro non sapevano nemmeno ci fosse il mare, le cose sono cambiate. Oggi il coinvolgimento di tutti e 50 i comuni della provincia è una questione centrale, con iniziative che nascono dal basso e che creano un’identità tra bellezza, mare e artigianato locale".

Realizzare più turismi differenti, aumentare la visibilità nazionale della città e incrementare o riqualificare l’offerta commerciale sembrano essere gli obiettivi delle associazioni di categoria del territorio: "Se cerchiamo Pesaro su Google – sottolinea Andrea Baroni, direttore di Confindustria – escono circa 50mila risultati di ricerca. Se cerchiamo città come Rimini, Ravenna o Salerno (simili a noi come densità) i risultati che emergono vanno oltre i 100mila click. Una differenza abissale che ci deve spingere a lavorare ancora sulla nostra presenza".