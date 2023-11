Turismo: Montefeltro da vivere

Partirà lunedì 27 novembre il progetto di formazione "Benvenuti nel Montefeltro!". Si tratta di incontri gratuiti di informazione e formazione aperti a tutti, consigliati in modo particolare a coloro che lavorano nel mondo del turismo, dell’incoming, che gestiscono strutture ricettive di vario tipo, ristorative, di servizi, o che operano in qualsiasi forma e ruolo nel mondo dell’ospitalità e dell’accoglienza turistica. Un totale di 17 incontri tra Urbino, Urbania, Acqualagna e Piobbico, tutti gratuiti e fruibili in presenza o online. Si inizia lunedì 27 novembre alle 14.30 alla Sala del Maniscalco a Urbino. A proporli Lands Of Urbino, un’associazione di operatori del turismo provenienti dell’area afferente al Gal Montefeltro che comprende 26 comuni, è ideatore del progetto e così intende dare il proprio contributo per migliorare e supportare operativamente le imprese e le attività turistiche nel migliorare la qualità dei servizi offerti, attraverso lo sviluppo di conoscenza e competenze. Per informazioni, date e paetiecpare onlie è sempre disponibile sul sito https:www.landsofurbino.iteventi-del-territorio. Il progetto è stato reso possibile dal programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 piano di sviluppo locale Montefeltro.

fra. pier.