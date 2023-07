Turismo: paghi la tassa e ottieni la Card Il Comune presenta il servizio ma è bagarre

di Tiziana Petrelli

E’ stata presentata ieri tra le polemiche degli operatori e il conseguente stupore dell’assessore, la nuova carta dei servizi turistici del comune di Fano. Uno strumento in uso da ieri (ma in fase di sperimentazione) nato per combattere l’evasione della tassa di soggiorno nel nostro comune, attraverso l’offerta di servizi gratuiti, racchiusi nella Visit Card, per chi da quest’anno paga l’imposta turistica. Imposta che va dai 60 centesimi nei campeggi a 1 euro negli hotel fino a 1,30 nei B&b. "I servizi aumenteranno con il tempo - ha spiegato l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -. Al momento, grazie all’incremento della tassa di soggiorno (raddoppiata, ndr), abbiamo stipulato convenzioni con Adriabus per offrire il trasporto gratuito sulle linee urbane ed extraurbane, nei tragitti all’interno del perimetro comunale (ciò significa che per andare per esempio da Ponte Sasso a Pesaro, il turista dovrà pagare solo la differenza chilometrica da fosso Sejore alla città di Rossini, ndr); ingresso gratuito ai musei cittadini; tutti i giovedì alle 21 con partenza dal punto Iat in piazza XX Settembre (su prenotazione) visita guidata per le bellezze del centro storico; nei tre giorni del week end (sempre su prenotazione) dalle 17 alle 20 visite gratuite agli scavi vitruviani di Sant’Agostino; mentre il venerdì alle 18.30 con partenza dallo Iat del Porto, visita gratuita alla Fano Marinara. E poi biglietti a prezzo ridotto per tutti gli eventi inseriti nel cartellone dell’estate fanese (Fano Jazz, Fano dei Cesari…) e il 50% di sconto sui biglietti di ingresso ai musei di Mondavio, Pergola, Fossombrone e Cagli gestiti da Confcommercio".

Accanto a lui, a presentare il risultato di un progetto "condiviso nel Tavolo economico", tutte le associazioni di categoria cittadine: Cna e Confesercenti con un rappresentante e Confcommercio con tre (il direttore generale Varotti per gli sconti sugli Itinerari della Bellezza, la presidente di Fano Marcolini e la Tahiraga in rappresentanza di Alberghi Consorziati che gestiscono gli Iat fanesi).

Per questo si è stupito Lucarelli quando, dal pubblico, si è levata la voce di protesta degli albergatori aderenti a Confcommercio. "La tassa di soggiorno non si raddoppia a stagione iniziata - ha tuonato il primo - perché noi dobbiamo vendere sicurezza ai nostri clienti, non l’incertezza di una tassa raddoppiata ad aprile senza sapere neppure quando sarebbe entrata in vigore, se a maggio o giugno. Ora tocca a me pagare la differenza per tutti quelli che già da gennaio hanno prenotato nel mio albergo tramite booking, con le vecchie tariffe". "Stiamo avendo grossi problemi con le grosse compagnie che tutto l’anno portano lavoro e lavoratori in città - ha aggiunto un’altra -, è assurdo far pagare solo d’estate la tassa di soggiorno ai lavoratori. Si faccia come a Pesaro!". "Sono anni che chiediamo i bagni pubblici - ha concluso un terzo - è una vergogna che la terza città delle Marche ne sia sprovvista".

"Non mi pare di avervi mai visti in nessuno degli incontri del Tavolo economico in cui si è parlato per tempo delle scelte poi operate - ha replicato Lucarelli -, ma c’erano i vostri rappresentanti. Non mi pare quindi né il luogo né il momento per questo tipo di critica. Siamo qui per presentare lo strumento, non la tassa. Poi tutto è perfettibile e ne possiamo riparlare con tranquillità, vedendo anche come va questa sperimentazione".