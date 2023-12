Turismo, prepariamo i manager

"Formare per informare", questo è l’obiettivo principale che l’Unione Montana Catria e Nerone vuole raggiungere con il corso “La destinazione organizzata per la promozione e lo sviluppo del turismo rurale e sostenibile“. Un progetto finanziato dal bando del Gal Montefeltro (Gruppo di Azione Locale) che permette a tutti gli operatori privati (settori ricettivi, di ristorazione e servizi) e ad operatori pubblici (funzionari e amministratori o eventuali fornitori o collaboratori esterni) del territorio di usufruire di questa occasione per interagire, conoscersi e soprattutto incrementare le proprie conoscenze sia sul mercato turistico che sulle tipicità del territorio. "Come Unione Montana Catria e Nerone, abbiamo aderito a questo bando per creare un corso collegato al progetto iniziale della creazione di una “Dmo“ (Destination management organization) che punta ad un “impulso strategico“ alle azioni del settore e con questa nuova iniziativa, oltre a formare gli operatori, vorremmo far dialogare il pubblico con il privato" spiega Massimo Cardellini, assessore al Turismo dell’Unione. Il corso si svolgerà attraverso venti incontri che partiranno il 12 dicembre con la possibilità di partecipare sia in presenza sia in modalità on line. Durante questa formazione si andranno ad approfondire diversi temi tra cui: il patrimonio rurale, culturale e ambientale locale con l’intervento da parte di organismi certificati come Slow Food, rappresentanti del mondo del biologico ed esperti del territorio per fornire una visione ed un coordinamento indispensabile per la costruzione di una “destinazione“.

"E’ consigliata la partecipazione in presenza in quanto il corso vorrebbe stimolare anche i rapporti di conoscenza e interazione tra i vari partecipanti e non solo uno scopo formativo, per facilitare questo, infatti, sono state pensate tre location per il corso: la sede dell’Unione Montana di Cagli, di Urbania e di Urbino" sottolinea Flavia Fagotto, coordinatrice del corso.

"Una cosa molto importante che questo progetto vuole attuare è la capacità di fare “sistema“ nel territorio, specializzando l’offerta turistica, grazie alla condivisione di buone pratiche e alla conoscenza dei principali trend di prodotti collegati al territorio" commenta Domenico Fucili, coordinatore del Gal Montefeltro Sviluppo. Per informazioni e iscrizione ci si può rivolgere a: turismo@cm-cagli.ps.it oppure andare nel sito unione.catrianerone.pu.itiscrizione-operatori-pubblici

Ilenia Baldantoni