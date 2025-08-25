Turismo, primi bilanci: "Un buon Ferragosto per ora non basta a salvare la stagione"

"Un buon Ferragosto, ma non basta a salvare la stagione per cui penso che finiremo con un meno 10-15% rispetto allo scorso anno. E occorre anche aggiungere che camere libere si trovavano, perché nessuno ha cacciato nei giorni scorsi i clienti dall’albergo perché era tutto esaurito. E tutto questo mettendo nel conto che c’è stato un taglio dei costi di soggiorno per rendere più appetibile la vacanza. Si è dovuto abbassare il prezzo delle camere nel culmine dell’estate. Ed in questo momento nonostante si sia ancora in alta stagione, si trova da dormire a 70-80 euro a notte".

La prima fotografia che emerge del momento centrale di una estate che da oggi andrà correndo in discesa. A scattarla è Roberto Signorini, un romagnolo trapiantato a Pesaro e titolare dell’Imperial Sport, un 4 stelle. Una famiglia che ha varcato il Tavollo, perché la sorella Lucia, è titolare dell’hotel Bellevue. Un flash il suo, su questa stagione che passa. E si ferma, Signorini, in questa analisi anche su aspetti che scivolano solitamente in cavalleria, ma che incidono sull’immagine della città: "Anche l’altra notte davanti al mio albergo c’è stata una rissa tra giovani, tra i quali probabilmente alcuni extracomunitari di seconda generazione. Una cosa non bella perché non vorrei – continua Signorini – che passasse anche il messaggio che Pesaro non è una città sicura perché sarebbe una immagine penalizzante. Si chiama la Polizia, i turisti osservano...".

Quindi la panoramica si allarga: "Io credo che con il flusso dei turisti stranieri siamo più o meno sui livelli dello scorso anno – continua – anche se questa è una sensazione mia personale. E per quello che riguarda gli italiani, forse gli arrivi saranno stati anche maggiori, ma si sono accorciati i periodi di soggiorno. Fenomeno comunque questo che riguarda non solo Pesaro, ma un po’ tutti. E quest’anno occorre aggiungere che molti hanno scelto la montagna. Perché? Perchè credevano che c’erano ancora le mucillagini e il mare non era pulito? Forse. Ma il fenomeno va studiato e capito così come si dovranno analizzare bene tutti i dati alla fine della stagione. Il Rof? Anche lì i numeri vanno analizzati bene al di là dei commenti sia positivi che negativi".

Quindi la lingua va a... battere dove il dente duole. "Ma il problema – continua Signorini – non è solo quello, perché il nodo centrale è quello che occorre allungare la stagione e quindi servono eventi di richiamo. Perché a settembre e ottobre gli italiani non vanno in ferie. E’ il periodo dove le stanze si riempiono con il turismo straniero, ma per fare questo bisogna creare le condizioni e avere attrattive e richiami, e questo compito spetta all’amministrazione. Il sindaco? E’ molto social, ma non basta. L’amministrazione deve dare nelle mani di un professionista la gestione dell’Auditorium Scavolini perché quella struttura deve lavorare in continuazione attraverso, concerti, eventi e convention. La città ha speso più di dieci milioni per una struttura che non funziona. E visto che si sono spesi così tanti soldi si possono spendere altri 100mila euro l’anno per affidarlo a un professionista, uno che lo sappia vendere sul mercato e lo faccia funzionare".

