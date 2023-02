Turismo, raddoppia la tassa di soggiorno Ma spunta la ’card’ con tanti servizi gratuiti

di Tiziana Petrelli

Raddoppia la tassa di soggiorno per i turisti: ad esempio da 30 centesimi a 60 nei campeggi, da 50 centesimi a 1 euro negli alberghi e agriturismi e da 50 centesimi a 1,30 nei B&b. Ma in cambio i turisti avranno una "card" per usufruire di tanti nuovi servizi gratuiti e il Comune combatterà allo stesso tempo l’evasione fiscale in tema di tassa di soggiorno. Con le novità annunciate ieri dall’assessore al Turismo di Fano Etienn Lucarelli, l’amministrazione comunale prevede di incrementare di circa 150mila euro l’introito.

Negli ultimi anni, infatti, a Fano è stato di appena 250mila euro il gettito ricavato dalla tassazione dei turisti che hanno scelto la Città della Fortuna per le loro vacanze. Una cifra di gran lunga inferiore a quella delle città vicine, sia per il più basso ammontare dell’imposta applicata dall’amministrazione Seri, sia per l’elevato numero di turisti ospiti in strutture non alberghiere che hanno omesso di dichiararne la presenza in città. "Su richiesta delle associazioni di categoria stiamo cercando di limitare l’evasione della tassa, che da noi è accentuata per la crescita di microstutture (case vacanza) che evadendola penalizzano quanti invece operano nella legalità - spiega l’assessore Lucarelli -. Abbiamo deciso così di implementare i servizi gratuiti offerti in città a seguito della registrazione del turista, perché siano i villeggianti stessi i primi a trovare convenienza nel richiederne il pagamento".

Nasce con questa volontà l’operazione. "Raddoppiamo la tassa per pagare i maggiori servizi offerti - prosegue Lucarelli - Con la card rilasciata solo per il periodo di durata del soggiorno, previo pagamento della tassa, i turisti potranno effettuare visite guidate gratuite della città (apriremo in pianta stabile anche gli scavi di Sant’Agostino), entrare nei musei e viaggiare gratis con i mezzi pubblici dagli alberghi di Pontessasso e Torrette fino al centro e se necessitano del taxi la tariffa è agevolata. Infine abbiamo previsto una polizza assicurativa gratuita per le spese sanitarie dei bimbi: ci sarà un numero verde dedicato dove richiedere l’assistenza di un medico". Da marzo poi la gestione dello Iat in piazza XX Settembre passerà dalla Regione al Comune che promette di ampliarne l’orario di apertura. Tutti i costi saranno sostenuti dall’adeguamento della tassa di soggiorno che ora si avvicina di più a quella applicata nelle città limitrofe, pur restando inferiore.

"Nei campeggi fino ad ora si pagavano 30 centesimi al giorno nelle piazzole di sosta e una tariffa differenziata in base alle stelle per i bungalow - snocciola i numeri Lucarelli -. Ora si pagherà la stessa tariffa per entrambe le opzioni, che va da 0,60 (una stella) a 1,20 (quattro stelle). Negli agriturismi la tariffa variava da 0,50 a 1,50 euro, ora andrà da 1 a 2,50 euro mentre negli esercizi complementari (affitta camere, B&B, case vacanze, case ferie, ostelli e country house) la tassa variava da 0,50 a 1 euro ed ora si attesta in media sull’1,30 con picchi fino a 1,60, per le residenze storiche di pregio. Negli alberghi invece si pagavano da 0,50 a 1,50 euro e ora si dovrà versare da 1 euro a 2,50 al giorno, a testa, in base alle stelle della struttura".