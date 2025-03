Turismo senza strategia. Albergatori accusano: "Anche il vecchio palas ancora non ha eventi"

Il sindaco e l’intera giunta finiscono sul Golgota. Ad alzare le croci sono gli albergatori cittadini che stanno trovando consensi anche nelle altre associazioni di categoria. Tra i temi trattato nel corso di una riunione anche quello del vecchio palas "che ancora non ha un calendario, non si sa quali eventi ha in programma, ed ancora non ha un manager che curi la programmazione e metta in calendario gli eventi", ha detto Roberto Signorini dell’Imperial Sport. Un tasto delicato questo e che trova consensi molto forti all’interno della categoria.

Uno sprone a fare e velocemente quello che arriva alla giunta da parte dei soci dell’Apa perché "abbiamo una situazione preoccupante per quanto riguarda l’ospitalità turistica perchè non c’è cambio generazionale nelle strutture alberghiere e gli immobili che sono fronte mare necessitano di interventi importanti. Le proprietà non investono e il rischio è quello di ritrovarsi immobili sfitti o chiusi dove all’interno bivaccano persone senza fissa dimora che portano anche ad un degrado del tessuto urbano", dice il presidente dell’Apa Marco Filippetti dopo un confronto avuto con gli associati, con Paolo Trau presidente dell’associazione Piazza Del Teatro ed anche con Mario Di Remigio presidente dell’associazione ristoratori di Confcommercio.

Qual è il problema? Che ancora l’amministrazione non ha definito una strategia per la stagione turistica che è ormai alle porte: "Perché il turismo diventi un vero motore economico per Pesaro è necessario un effettivo cambio di rotta. Serve una strategia chiara su che tipo di turismo vuole questa città e soprattutto se lo vuole veramente". Per aggiungere poi: "L’amministrazione deve darsi degli obiettivi e poi intraprendere le azioni conseguenti: investire in una comunicazione e una promozione mirata e offrire servizi adeguati. Questo significa fare programmazione. Questo significa puntare davvero sul turismo. Dopo l’anno da Capitale della Cultura siamo infatti a un bivio. O insieme all’amministrazione si aprono tavoli di confronto per mettere in atto strategie chiare e definite e si decide di investire per posizionare Pesaro che deve diventare una meta turistica appetibile, in grado di collocarsi stabilmente in quella rete di medie città alternative alle città da overbooking come Roma, Venezia, Firenze ecc. oppure ritornare ad un turismo con poca capacità di spesa e legato prettamente alla stagione estiva che è sempre più corta portando ad una situazione rischiosa di degrado sempre più amplificato. L’importante è che gli attori economici in campo siano consapevoli di dove l’amministrazione vuole portare questa città a livello turistico".

Il punto dolente: "Negli ultimi anni si è assistito ad un turismo che pur portando a Pesaro visitatori non apporta il vantaggio economico atteso. Da anni assistiamo ad una narrazione dell’amministrazione comunale che non coincide con i dati reali con cui ogni giorno noi operatori economici ci confrontiamo. Spesso si tratta di visitatori ‘mordi e fuggi’ o di target di clientela di terza età che non generano un indotto economico significativo per gli albergatori, ma anche per le altre attività e si limitano a lasciare poco più che tracce superficiali nel tessuto economico della città".

