Turismo sostenibile, a Macerata Feltria incontro per “Ethnic“

Si terrà domani mattina alle 10,30 nella sala Montefeltro l’Info Day sul progetto europeo Italia-Croazia “Ethnic“ che mira a promuovere lo sviluppo comunitario del turismo eco-culturale nelle aree interne di Italia e Croazia, valorizzando il patrimonio naturale e culturale delle nostre regioni. Per l’area marchigiana i comuni coinvolti sono quelli dell’Unione Montana Montefeltro che si sommano ad altri romagnoli e croati. Sono dunque chiamati a raccolta amministratori, operatori del turismo e della cultura e tutti gli interessati connessi a queste tematiche. Durante l’incontro si lavorerà per identificare le migliori strategie per lo sviluppo e la promozione di un turismo responsabile, grazie al ruolo degli operatori territoriali nella promozione di un turismo sostenibile con l’obiettivo di individuare le potenziali azioni da intraprendere per valorizzare il patrimonio del Montefeltro.

a. a.