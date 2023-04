"Turismo sportivo, ossigeno per albergatori e locali"

Nonostante i lunghi ponti che si sono presentati in aprile, lavora ancora a spizzichi e bocconi il turismo fanese, sempre più penalizzato dalle previsioni meteo. E così dopo una Pasqua di assenze più che di presenze in città e un 25 aprile sulla stessa lunghezza d’onda, ora gli albergatori puntano tutto sul turismo sportivo.

"Gli eventi sportivi per noi sono ossigeno puro - dice Luciano Cecchini presidente degli albergatori di Confcommercio -. Prima della Pandemia, infatti, in bassa stagione abbiamo vissuto momenti bellissimi grazie allo sport, una finestra turistica che ha sempre lasciato un segno positivo. Gli eventi sportivi organizzati in città nei mesi di aprile e maggio (la corsa campestre del Csi, la Colle-MarAthon, il Randonnée di ciclismo e il campionato italiano di paracadutismo, solo per citare i più partecipati del passato) riempiono sempre gli alberghi e sono un volano per le economie di tutta la città e non solo di noi albergatori. Sono un bel biglietto da visita per la stagione estiva". Manca poco più di una settimana alla Colle-MarAthon, di contro però mancano i numeri da record dell’ultima edizione pre-Covid, quando la maratona da Barchi a Fano richiamò 1830 iscritti.

"Gli organizzatori mi hanno comunicato che al momento gli iscritti sono circa 1050 - prosegue Cecchini - e al momento abbiamo 450 presenze, calcolando che ogni persona resta in media due notti. Hanno prenotato in alberghi, agriturismi e B&B. Tra di loro delegazioni di partecipanti dall’estero: Belgio, Svizzera e Germania". Numeri però tutto sommato bassi. "Rispetto agli altri anni magari è un po’ meno - spiega Cecchini -, ma c’è anche da dire che le previsioni del tempo quest’anno non agevolano. L’incertezza metereologica influisce molto sulla scelta delle famiglie, che attendono fino all’ultimo minuto. Il maratoneta incallito viene comunque, ma magari se piove la famiglia decide di restare a casa. Poi purtroppo quest’anno ha influito anche il ritardo nella partenza dell’organizzazione… . E’ un peccato perché credo davvero che questa in futuro diventerà una manifestazione molto importante per il turismo cittadino, tanto più che fa una promozione turistica non indifferente toccando così tanti bei borghi del nostro entroterra. Anche perché quest’anno l’arrivo al Pincio è eccezionale e sarà un ricordo, per chi partecipa, non indifferente".

Sono tanti gli eventi sportivi organizzati in città, che offrono ai partecipanti la possibilità di trascorrere una settimana tra il mare e la collina. "Il 1° maggio ci sarà ‘Motori al Mare’ a Torrette che l’anno scorso ha portato 110 presenze - prosegue Cecchini -. I raduni motoristici e motociclistici oltre a quelli cicloturistici come Adriatic Green Trail dello scorso week end con 200 presenze alberghiere, ci fanno lavorare tantissimo, tempo permettendo. E poi gli altri sport come il bowling, il tiro al volo, la pallavolo, il paracadutismo con le gare in programma dal 16 al 18 giugno e il Rugby con un evento in programma il 7 luglio per cui stiamo già ricevendo prenotazioni di gruppi numerosi". "Si chiama il torneo del Brodetto - spiega Simone Spinaci del Fano Rugby - perché l’idea è di ‘menare’ nel senso di vincere, ma siamo più ‘pesci lessi’ perché vecchietti. E’ dedicato infatti agli over 40. Per questa 7a edizione abbiamo un centinaio di ospiti previsti che vengono, da anni, con le famiglie. E’ un evento che funziona: vengono il sabato per giocare e poi si fermano per tutta la settimana successiva con la famiglia per fare un po’ di mare".

Tiziana Petrelli