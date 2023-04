Turismo, un nuovo dipendente al Punto Iat

Da ieri, grazie all’accordo tra Regione Marche e Comune di Urbino, il punto Iat di via Puccinotti sarà sempre aperto. Anche a Pasqua. L’ufficio di informazioni turistiche, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, rimarrà attivo senza più fare un orario ibrido, tra smart working e presenza, coprendo anche i fine settimana nei periodi di maggiore affluenza.

Ci sono alcuni dettagli da finire di pianificare, ma come spiega l’assessore comunale al turismo Roberto Cioppi, di ritorno da Nizza per un evento sulla promozione turistica con la Camera di commercio italiana e Consolato: "da ieri l’accordo è attivo. È in arrivo una nuova persona, dipendente regionale, che si occuperà dello Iat. Sarà supportata dalle ragazze che sono impiegate all’ufficio di informazioni turistiche al centro commerciale “Il Consorzio“. Le stesse completeranno l’orario della nuova funzionaria regionale".

Intanto ecco alcuni eventi in città per questi giorni di festa, organizzati dal Comune con le associazioni come Proloco, ClubIddu, guide turistiche e Confesercenti. Chiese e oratori aperti gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 dall’8 al 10 aprile. A Pasqua e Pasquetta sarà possibile visitare anche la Sinagoga dalle 10 alle 12. Da sabato a lunedì l’associazione Guide Turistiche Urbino Ducale è a disposizione degli ospiti delle strutture ricettive per tour guidati e gratuiti. Negli stessi giorni, dalle 10 alle 20, sarà allestito il mercatino “Batanài tra le mura“ con modernariato, artigianato e antiquariato. Il pomeriggio di sabato 8 aprile è dedicato ai bambini con l’animazione nel cortile di Collegio Raffaello, dalle 16.30 alle 18.30, mentre lunedì si apre la caccia alla uova dalle 10 alle 13 in Piazza della Repubblica.

Ovviamente ci sono anche momenti religiosi in programma. Oggi, domenica 2 aprile, benedizione delle palme alle 10,45 a san Francesco e processione dalla piazzetta delle Erbe fino alla Cattedrale per la messa delle 11 con l’arcivescovo. Un’altra celebrazione è in programma per le 18.30.

Giovedì 6 aprile messa Crismale con l’arcivescovo alle 10 e alle 21 con la partecipazione dei ragazzi della cresima. Venerdì santo alle 18 liturgia della Passione del signore e alle 21 via Crucis dalla Croce dei Missionari fino a San Bernardino. Veglia pasquale il sabato, dalle 21, con l’arcivescovo Sandro Salvucci al Duomo mentre la domenica la messa sarà celebrata alle 10 e alle 18.30. Stessi orari anche per il lunedì dell’angelo.

Se da alcune settimane le presenze turistiche nel territorio confermano il tutto esaurito per il ponte pasquale c’è chi lamenta una situazione perfettibile. A dirlo è Giulio Lonzi, albergatore: "Sono centinaia di anni che il turismo a Urbino si regge sull’eredità lasciata dai Duchi. Non c’è un programma turistico solido fatto di eventi importanti e culturali. Manca un’attenzione verso i nuovi mercati internazionali e le nuove forme di turismo. Nonostante i grandi proclami quotidiani. Gli imprenditori turistici e della ristorazione in città stanno alzando la proposta qualitativa".

Francesco Pierucci