Turista americana ritrova la tela dell’antenato

Una ‘reunion’ emozionante coi protagonisti separati da quattro secoli di storia. È lo strano ma vero episodio accaduto ieri a Urbino, nelle sale della Galleria Nazionale delle Marche, una specie di ‘carrambata’ che, se unisce un italiano e una americana, d’altro canto uno dei due è un dipinto.

Sì, un olio su tela datato 1612-1623, conservato al secondo piano di Palazzo Ducale. Tutto inizia nella mattinata di ieri, quando una signora americana, Maria Theresa Siclare, proveniente dal Connecticut (USA), accompagnata dal marito, entrambi in viaggio in Italia, ha ritrovato emozionandosi non poco un grande dipinto realizzato dal suo avo pittore Ventura Mazza, che lei sapeva essere suo antenato ma di cui non aveva trovato finora opere.

Maria, insieme al marito Will, non è la prima volta che viene in Italia, ma solo recentemente ha svolto una lunga e approfondita ricerca genealogica che l’ha portata a scoprire un avo pittore: "Ho scoperto che i miei antenati erano di Cantiano, piccolo borgo vicino a Urbino; qui secoli fa, nacque il mio ‘settimo bisnonno’, l’artista Ventura Mazza, pittore e allievo del grande Federico Barocci. Oggi, visitando la Galleria assieme a mio marito, abbiamo chiesto se per caso vi erano opere di Mazza esposte, e abbiamo scoperto che da non molto è stata esposta, al secondo piano, una sua opera che non avevo mai visto".

Ad informare i due, il social media manager della Galleria, Mattia Tabanelli, che si è subito incuriosito e ha voluto scoprire nel dettaglio la storia, facendosi raccontare la ricerca di Maria, ma soprattutto le sue emozioni, per noi italiani forse esagerate, ma per lei del tutto spontanee: "Sentivo – aggiunge Maria – che qui c’era una parte di me… e oggi, vedendo quest’opera, l’ho trovata. È stato un tuffo al cuore vedere a pochi centimetri qualcosa che fa parte della storia della mia famiglia", ha concluso la donna con gli occhi lucidi.

Il pittore Mazza, in pratica, sarebbe un avo di Maria Theresa risalente a nove generazioni prima di lei. L’Ecce Homo conservato a Urbino, d’altro canto, non è un dipinto qualsiasi: iniziato da Barocci, che ne realizzò il cartone e dipinse i piedi del Cristo prima della sua morte, fu completato da Ventura Mazza, suo allievo, con tinte davvero particolari e capace di trasmettere, grazie alla posa dei personaggi e alle espressioni facciali, emozioni davvero importanti. Il risultato è un’opera che vibra di bellezza e continuità, dove maestro e discepolo si incontrano sulla stessa tela.

Lo storico dell’arte Giovanni Pietro Bellori racconta che Barocci ricevette 50 ducati come caparra per l’opera. Altri 50 furono poi destinati al Mazza, che con cura e dedizione ne concluse la visione. La tela, datata 1612-1623, realizzata per l’antico oratorio di Santa Croce, fu requisita in età napoleonica e giunse fino a Milano, e solo da un paio di anni è custodita a Urbino, grazie a un progetto ministeriale: ecco perché Maria, che pure era già stata a Urbino, non aveva mai potuto vederla.