Turista tedesca smarrita chiede aiuto per cercare il marito, la polizia lo ritrova a Palazzo Ducale

Urbino, 8 settembre 2025 – Una vacanza che rischiava di trasformarsi in incubo si è chiusa invece con un abbraccio liberatorio, tra gli applausi di chi ha assistito alla scena. A Urbino, nei giorni scorsi, una turista tedesca di circa settant’anni, affetta da Alzheimer, si è smarrita nel cuore del centro storico, senza documenti né cellulare, incapace di spiegarsi con chiarezza.

La donna, visibilmente spaventata, è entrata in un bar della città ducale parlando a tratti in tedesco, a tratti in inglese, riuscendo soltanto a far capire di aver perso il marito. La titolare dell’esercizio, intuendo la gravità della situazione, ha provato insieme a un’amica a cercare l’uomo nelle vie limitrofe, ma senza alcun risultato. A quel punto è scattata la chiamata al 112. La Volante è arrivata in pochi minuti: uno degli agenti, conoscendo l’inglese, è riuscito a raccogliere dalla donna alcuni frammenti di informazione sul marito. Nessun documento, nessun numero di telefono, nessun appoggio pratico: solo poche parole confuse e tanta ansia.

L’intuizione decisiva degli agenti è stata quella di dirigersi verso il Palazzo Ducale, meta prediletta dai turisti. Una scelta rivelatasi vincente: dopo venti minuti di ricerche all’interno delle sale, la polizia ha rintracciato l’uomo, che ha potuto riabbracciare la moglie, visibilmente sollevata.