Turisti all’assalto di Urbino. Tutti in Sinagoga

La città di Urbino è stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori tra sabato e lunedì, facendo felici strutture ricettive e registrando alta affluenza in tutte le realtà museali e culturali aperte. Nonostante le temperature rigide, tanti sono stati i turisti che “scalavano“ le piole o scattavano selfie al photo corner allestito all’ingresso dei mercatini in piazza delle Erbe. A partire dalla Galleria Nazionale, i musei hanno riscosso successo: "Abbiamo avuto diverse decine di turisti, sicuramente molti di più di un normale weekend – spiega il custode del Museo Albani – sia qui che alle Grotte, che rientrano in un unico biglietto".

Stessa situazione anche a Casa Raffaello e agli oratori di san Giovanni e san Giuseppe, con gruppi che si alternavano nei meravigliosi ambienti affrescati e decorati. L’ampia offerta culturale del ponte pasquale ha beneficiato anche di molti luoghi visitabili gratuitamente, come duomo, chiesa di san Francesco e tutte le chiese e gli oratori aderenti all’iniziativa “Chiese Aperte“. "Specialmente sabato e domenica – ci dice una volontaria della Pro Loco – entrava gente di continuo, gruppi e singoli. Chi preferisce visitare la città senza entrare nei grandi musei ma scoprendo i suoi lati meno noti, apprezza tanto chiese come questa di san Sergio".

Ma il luogo più affollato dell’evento è stata la Sinagoga. Aperta solo domenica e ieri mattina, ha registrato un continuo viavai di gente, dagli urbinati che non l’avevano mai vista a turisti stranieri. La signora Maria Luisa Moscati, responsabile del tempio urbinate per la comunità ebraica, ha intrattenuto gli avventori con intriganti aneddoti storici sull’edificio e sugli ebrei a Urbino nel corso dei secoli: "Non ricordavo così tanti visitatori alla Sinagoga da anni. È stata un’iniziativa a cui ci siamo aggregati con piacere e il grande successo l’ha premiata".

Ieri mattina inoltre spazio interamente dedicato ai più piccoli al collegio Raffaello con le attività della Ludoteca Club Iddu che ha proposto la caccia alle uova, giochi storici come i trampoli e ha premiato le migliori uova del concorso “Uova di Classe“. Vincitore per la categoria social l’uovo “Allegoria della Pasqua“ creato dalle classi IIIA, IIIB e IVA dell’istituto Pascoli. La giurìa artistica composta da Oliviero Gessaroli, Susanna Galeotti e Silvia Bernardi invece ha premiato ex aequo “Uovo della Gentilezza“ di Canavaccio e “La Costituzione“ creato da Piansevero che hanno valorizzato temi importanti come l’ambiente e l’identità nazionale.

gio. vol.