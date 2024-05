Turisti, Gradara resta la regina. Vince la battaglia del Primo Maggio. A ruota Palazzo Ducale a Urbino

Un trend che va avanti da anni e che viene riconfermato dal ministero della Cultura e cioè che Gradara, tra i luoghi che attraggono turisti, resta il primo della Provincia ed anche il primo a livello regionale. Al secondo posto c’è la Galleria Nazionale delle Marche che è ospitata a palazzo Ducale di Urbino. Sia Pesaro che Fano non appaiono nella classifica stilata dal ministero. Trend che è confermato dalle cifre relative agli afflussi del Primo maggio. Quando Gradara ha avuto al museo della Rocca 1026 paganti, mentre la Galleria nazionale ne ha avuti di visitatori paganti poco meno: 989. Va detto che le due località della Provincia sono le uniche che appaiono nel lungo elenco del dicastero guidata dal ministro Sangiuliano anche se siamo lontanissimi da Pompei che di visitatori in una giornata ne ha avuti 12466. Questa classifica è stata stilata sulla base dei biglietti che sono stati venduti.

Una storia, quella riguardante i musei più visitati, che ha anche degli aspetti paradossali perché al quarto posto delle agenzie specializzate appare il Museo delle moto, e cioè la collezione ospitata al moto club Benelli in vial Mameli che viene anche citata e riportata dal Touring Club. Tanto per citare alcuni numeri del museo Benelli, basterà dire che lo scorso anno sono stati in 5mila quelli che hanno visitato questa struttura di viale Mameli ed il 20 per cento dei visitatori erano stranieri. Nei primi mesi di quest’anno questa struttura ha avuto già oltre 2mila ingressi e nelle sole giornate dei 25 aprile hanno staccato il biglietto in oltre 400. Va detto anche che il museo guidato da Paolo Marchinelli non conteggia le visite delle scolaresche che solitamente ‘ingrassano’ i numeri di altre strutture museali non solo cittadine.

Da sottolineare però il fatto che sono in leggero vantaggio i musei civici ospitati a palazzo Toschi Mosca, che godono della grande attrattiva della pala del Bellini, considerata uno dei massimi capolavori del Rinascimento.

Nella sostanza si potrebbe dire, tornando alla cloassifica ministeriale, nulla di nuovo all’orizzonte perché ormai da diversi anni il castello di Gradara risulta in assoluto il primo sito visitato dai turisti, primato dovuto anche e forse al fatto che il castello di Paolo e Francesca è anche molto vicino e raggiungibile dai villeggianti della costa romagnola. E Gradara è anche un borgo che offre tutto per trascorrere la serata, perché pieno di locali.

Su Pesaro l’asse dove si concentrano tutte le visite guidate resta comunque via Rossini anche perché si passa dalla casa del Cigno, ai musei diocesani fino al pellegrinaggio che c’è stato prima della chiusura, in Cattedrale per visitare e guardare i mosaici. Una attrazione il Duomo, perché nei giorni scorsi, nonostante vi fossero già all’opera muratori e tecnici, diverse persone hanno aggirato le barriere poste sul sagrato, per infilarsi all’interno della cattedrale. Una via Rossini che nell’ultimo weekend era "murata" di persone perché i vari gruppi che sono arrivati in città con i pullman hanno concentrato il loro tour nel primo pomeriggio.

m.g.