Turisti in vacanza a Pesaro da 45 anni, il vice sindaco li premia: “Pierluigi ed Ernestina da quasi mezzo secolo con noi”

Pesaro, 17 giugno 2023 - Il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini ha incontrato Pierluigi e Ernestina Sordi di Codogno, da 45 anni ospiti graditi della città e fedelissimi clienti dell’hotel Napoleon e bagni Gino: “Siamo molto orgogliosi quando i turisti scelgono Pesaro come meta delle loro vacanze e dei loro viaggi, ancora di più se questa “pratica” si riconferma anno dopo anno, da quasi mezzo secolo”.

Centrale, nella strategia che l’amministrazione sta portando avanti, è il tema dell’accoglienza. “L’obiettivo di Pesaro 2024 è chiaro e sotto gli occhi di tutti: aumentare la conoscenza della nostra città e della provincia, con i suoi 50 comuni come destinazione culturale e turistica, e farne un elemento di crescita sociale ed economica, in particolar modo per i giovani e le nuove generazioni. Per fare questo serve l’apporto di tutti, a partire dagli operatori economici”. Infine, “Un abbraccio a Pierluigi e Ernestina, vi aspettiamo qui il prossimo anno per celebrare insieme la Capitale italiana della Cultura 2024”.