Turn-over metalmeccanici: "Cambiano per stare meglio"

"Si dimettono in tantissimi dalle fabbriche. Un numero superiore all’anno scorso. E’ un fenomeno mai visto in passato". Fabrizio Bassotti, responsabile Cgil del settore metalmeccanico, dice: "Ad andarsene dai luoghi di lavoro è la fascia d’età 25-40 anni".

Perché questo esodo?

"Non è un salto nel buio da parte del lavoratore, ma è un modo per avere migliori condizioni di lavoro e di retribuzione".

Se è possibile, provi a chiarire di più

"Chi si dimette da un posto di lavoro a tempo indeterminato lo fa perché ha già un altro posto di lavoro che gli garantisce uno stipendio migliore".

Chi sono?

"In genere, sono lavoratori delle grandi aziende, come Biesse, che acquisita esperienza e professionalità vengono chiamati da aziende più piccole ma pronte a contendersi quelli bravi e formati. E sta avvenendo proprio questo. I migliori o comunque lavoratori specializzati sono contesi".

Che cosa chiedono per andarsene al nuovo datore di lavoro?

"Di non fare straordinari né i notturni. Aspirano ad innalzare la qualità della loro vita".

Quali sono le figure professionali con maggior turn-over?

"Saldatori e operatori alle macchine".

Andarsene così a frotte significa che non c’è più il dipendente a vita nella stessa fabbrica?

"Per i giovani è un concetto che non esiste. Cercano condizioni migliori di vita ma anche di crescita professionale. Sanno che in una grande azienda crescere e farsi notare è molto più difficile che in un’azienda media o più piccola. Le aspirazioni professionali giocano un ruolo importante".

Ma il sindacato conosce le realtà lavorative nelle fabbriche metalmeccaniche medio piccole?

"Purtroppo non è possibile per un motivo: in 6 aziende su 10 non riusciamo ad entrare. Sia i lavoratori che a maggior ragione i datori di lavoro non rispondono alle nostre richieste di poter entrare per spiegare la contrattazione collettiva, i superminimi, i diritti e i doveri di chi offre lavoro e dei lavoratori. Quindi fanno da soli ed immaginiamo che abbiano degli accordi vantaggiosi visto che non ci chiamano. Speriamo di poter entrare anche in queste realtà più piccole".

Un metalmeccanico giovane

quanto guadagna?

"Circa 1500 euro netti. Poi c’è la possibilità di progredire con una sempre maggiore esperienza e specializzazione"

ro.da.