Turrini e “Ottanta volte ottobre” a Pesaro: presentazione del romanzo

Domani alle ore 18 nel cortile di palazzo Gradari (via Rossini 24) viene proposta la presentazione di un romanzo di Libero Turrini, stimato medico pesarese, intitolato “Ottanta volte ottobre“ (edizione Dialoghi Utterson 2023, pp.128). Nell’improbabile caso di pioggia, si cercherà rifugio ai piani superiori. A presentare il volume, prefato da Matteo Ricci sindaco di Pesaro, intervengono assieme all’autore il dottor Cristian Della Chiara, responsabile Relazioni Istituzionali e Marketing del Rossini Opera festival, e il prof Riccardo Paolo Uguccioni, presidente della Società pesarese di studi storici. Libero Turrini è nato e vive a Pesaro, dove svolge la professione di medico. È specializzato in Clinica pediatrica, e attualmente è medico responsabile dell’Istituto di Analisi e Ricerca BioLab Montecchio di Vallefoglia; con lo stesso editore Dialoghi ha già pubblicato nel 2022 “Son tornati i gamberi nei fossi“. Il romanzo, di godibilissima lettura, principia con un pensionamento, che mette un professionista (un giornalista, nella finzione dell’intreccio) davanti alla necessità di riorganizzarsi la vita e affrontare nuove prospettive; poi queste arrivano secondo sogni e fatalità, e il lettore attraversa molti problemi della vita contemporanea, dal Covid alla maternità surrogata, e soprattutto affronta il sentimento del tempo che passa senza curarsi di noi. L’intreccio si dipana tra Pesaro e il mondo, dal mercato di piazzale Carducci a Montmartre, tra malinconie e autoaffermazioni vigorose: non un’autobiografia (nonostante un delizioso cammeo alla Hitchcock) ma una storia che ci riguarda tutti.