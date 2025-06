Tutele Unesco, i docenti in Argentina

Una delegazione di docenti dell’Università di Urbino è volata in Argentina per partecipare in questi giorni a due importanti workshop sul tema della valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle tutele Unesco, organizzati in Argentina nell’ambito delle Giornate del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina. Gli incontri, che hanno contribuito a diffondere il valore della città di Urbino come sito Unesco e a promuovere scambi scientifici e culturali italo-argentini, si sono svolti presso l’Universidad Católica di Santa Fe e l’Universidad Nacional di La Plata. A organizzarli il professor Fabio Musso, prorettore Uniurb alla Terza Missione e al Public Engagement, con la supervisione del presidente del consorzio, il professor Alberto Renzulli. Diversi gli interventi di studiosi argentini e italiani, fra cui quelli di Flavio Corradini, dell’Università di Camerino, e di Luigi Fontana, dell’Università di Padova. A essere messo in evidenza è stato il valore strategico della valorizzazione dei patrimoni culturali e architettonici. Tra i relatori anche l’assessore al Turismo di Urbino Francesco Guazzolini, che ha ribadito l’impegno della città nella promozione del patrimonio Unesco come leva di sviluppo locale. Centrale anche il contributo dell’architetto Luana Alessandrini, che dirige l’ufficio Unesco del Comune, la quale ha condiviso l’esperienza urbinate illustrando ai colleghi argentini le procedure e i criteri per il riconoscimento nella lista. "Queste attività - commenta il professor Musso - confermano ancora una volta la vivacità internazionale della nostra Università e il valore della cooperazione istituzionale con il Comune di Urbino per la promozione della cultura e dell’identità urbinate in una prospettiva globale, come confermato dal forte interesse manifestato dai partner argentini". Ai workshop sono intervenute da remoto anche le docenti della Carlo Bo Maria Letizia Amadori e Patrizia Santi, che hanno portato delle relazioni sui progetti di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale in rapporto ai temi della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica e della rigenerazione urbana. A completare la delegazione urbinate volata oltreoceano, il professor Walter Balduini.

g. v.