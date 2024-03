Tutta Fermignano si mobiliterà per l’addio a Marcello Falconi

Si terranno oggi alle 15 in duomo i funerali di Marcello Falconi, il camionista 51enne di Fermignano deceduto giovedì dopo un violento tamponamento sulla tangenziale di Bologna sulla carreggiata nord all’altezza di San Lazzaro. L’impatto era stato tremendo e i soccorritori erano riusciti a portare Falconi in ospedale dove era stato sottoposto a delle operazioni d’urgenza ma poi il suo cuore non ha retto ed è morto in ospedale all’alba.

La notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità fermignanese: "È una grande perdita – ha detto il sindaco Emanuele Feduzi – se ne va una persona per bene e sempre sorridente che tanto ha fatto per la nostra comunità, sia come volontario della Croce Rossa che come fondatore e colonna portante del Motoclub locale. Lo conoscevo bene proprio per questo suo impegno nel sociale e giovedì ho voluto portare le condoglianze di tutta l’amministrazione alla famiglia. Ci mancherà Marcello".

Proprio il motoclub fermignanese, di cui Falconi, grande appassionato di motocross, era stato tra i fondatori, in segno di lutto ha tenuto chiusa in questi giorni la sua pista dedicata a questa specialità, mentre sulla sua pagina Facebook ha voluto ricordare Marcello con una foto dove mostra il suo sorriso. "Un amico, un collega, uno di noi...ci mancherai Marcello", queste le poche parole condivise che racchiudono però tanto di una amicizia e una passione condivisa.

Tanti i messaggi che sono arrivati: "Ci siamo incontrati qualche settimana fa – scrive un amico – e ci siamo scambiati delle parole bellissime sulla vita di tutti giorni lasciandoci con un sorriso. Sapere che ora non ci sei più è davvero triste. Resti e resterai sempre nei nostri cuori", mentre un altro scrive "Eri veramente una persona bellissima e solare, un abbraccio alla famiglia e a tutti voi del Motoclub Fermignanese".

Andrea Angelini