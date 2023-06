Tutta Fossombrone balla al ritmo di promozione

Per la partita che è valsa alla Forsempronese la (ri)conquista della serie D, Francesco Tramontana, che di calcio (e ciclismo) ne mastica, ha scomodato addirittura la mitica Italia-Germania 4-3, "el partido del siglo" (la partita del secolo). Se non altro per la quasi-coincidenza cronologica: quella si giocò all’Azteca il 17 giugno 1970, questa il 18 giugno 2023, nel molto più modesto comunale Bonci. Megalomanie da provinciali? Forse, ma questo non vuol dire che per la città l’ascesa in serie D non sia una pietra miliare. Anche per quelli che il calcio, beh, non se lo filano molto o lo detestano proprio. Se la squadra del borgo natio sale di categoria, è come se anche il borgo lo facesse, per una sorta di proprietà transitiva. E quindi si capisce bene perché da domani si inauguri una tre-giorni di festeggiamenti.

L’appuntamento è allo stadio "per festeggiare questo enorme successo di tutta la città" (recita un post su FB). Le polisportive Sammartinese Nextgeneration 2022 e Fossombrone Calcio aspettano i tifosi al "Marcello Bonci": si tratta di immortalare nel modo più consono un evento di cui si può essere testimoni una volta nella vita (due, a essere fortunati: anche se per Fossombrone il ricordo è amarognolo, dato che Dirk Bikkembergs nel 2010 levò le tende all’improvviso alle soglie del ripescaggio in C2…). Oggi sarà di scena la musica: sul palco i ragazzi della zona, partendo con il Duo Acustico Jek&Red dalle 20, proseguendo con il rock dei The Bourbon Room LiveBand, e concludendo col allegro e sanguigno della Contrabbanda. Sempre oggi, saranno presenti tutti gli "eroi" del Fossombrone che si è preso la D. E anche tutti i ragazzi della Sammartinese per la cena di fine stagione.

Domani, ore 17, si torna al calcio, con Fossombrone-Sammartinese. Un’occasione per ricordare chi non c’è più. Così Tramontana: "…in primis mio padre Silvio che mi ha trasmesso la passionaccia per il gioco del football e gli altri che mi tornano in mente e che cito in ordine sparso, con la certezza di dimenticarne tanti: Marcello Bonci, Pelagaggia, Francesco Gatticchi, Baldelli, Selvetti, Durazzi, Droghini, Bruno Tadei, Giuseppe Grilli, Armando Ciaschini, Franco Spagnoli, Fabrizio Bertuccioli, Lorenzetti Giannino, fino al nostro amato ‘Tom’, che da allenatore degli ‘Allievi’ portava in giro noi ragazzini per la provincia intonando l’inno che abbiamo sentito anche oggi allo stadio". Infine domenica giocheranno i ragazzi per il saluto di fine anno. A seguire la cena di tutto il settore giovanile della Polisportiva. Patrocinano il Comune di Fossombrone e la Pro Loco Forum Sempronii.

a.bia.