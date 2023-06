Tutta la Flonal si ferma per l’addio a Paolo

Chiuso per lutto. Oggi la Flonal, l’azienda che produce pentolame di Paolo Andreani, si ferma. "Perché è morto il miglior ragioniere della Provincia, Paolo Rossi – dice Andreani –. Era con me da 30 anni ed abbiamo lavorato sempre spalla a spalla e aggiungo anche che se questa azienda è cresciuta negli anni il merito è anche suo".

Paolo Rossi, 56 anni, era affetto da un male incurabile, ma la speranza non l’aveva mai abbandonato: "Mi ha lasciato dicendo, ci rivediamo mercoledì al lavoro. Non l’ho più visto", continua Andreani. E l’ultimo atto che ha fatto Rossi prima di chiudere gli occhi per sempre è stato quello di autorizzare l’espianto degli organi.

Paolo Rossi era sposato ed ha una figlia, Elena, di 22 anni. Aveva lasciato Calcinelli dove era nato, subito dopo il diploma nel 1994 per trasferirsi a Fano seguendo le orme del padre che era un dipendente della Isa Infissi, sempre del gruppo guidato dall’ex presidente di Confindustria.

Oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale Santa Croce di Calcinelli si svolgeranno i funerali di questo professionista la cui morte ha destato commozione a Fano e non solo perché per tutti gli amici e conoscenti era una persona buona, solare ed anche molto stimata nel suo ambito lavorativo.

Dolore all’interno di un’azienda dove era amato – era anche all’interno del Cda della Flonal –, ma anche disperazione tra i parenti più stretti, a iniziare dalla madre Luciana Curina che è stata anche sindaco di Saltara. Una donna sprofondata nel dolore di ritrovarsi ad accompagnare un figlio ancora così giovane al cimitero.

In una lettera, proprio la madre di Paolo Rossi ricorda il percorso del figlio contro questa malattia che lo aveva colpito al cervello. Aveva deciso di sottoporsi a una terapia aggiuntiva e "aveva dato il proprio consenso per la ricerca e la sperimentazione sperando di aiutare coloro che dopo di lui si fossero trovati a combattere contro lo stesso nemico". Ed aggiunge anche, rivolta a Paolo Andreani: "Questo suo gesto di chiusura della Flonal per lutto è il gesto più grande e raro che un imprenditore può fare per un suo dipendente. Ancora Grazie".

Un viaggio a Perugia per sottoporsi a questa terapia sperimentale qualche giorno fa, ma la reazione non è stata quella sperata, anzi. Per cui le sue condizioni di salute sono andate velocemente peggiorando fino alla morte.

