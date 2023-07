Tutta la magia dello Stupor Circus "Così ci piace trasformare i luoghi"

Da oggi e fino al 16 luglio al Parco Miralfiore torna la magia del circo. O, meglio lo stupore dell’arte circense con lo Stupor Circus, la compagnia proposta da El Grito che per il quinto anno approda al Parco Miralfiore di Pesaro con il suo ‘chapiteau’; il tendone delle meraviglie. Giacomo Costantini assieme a Fabiana Ruiz Diaz è il fondatore di circo El Grito.

Costantini ci stupisca col suo Stupor circus.

"E’ un festival di circo contemporaneo. Nella sua forma più variegata. Sarà un contenitore molto grande nel quale troveranno posto spettacoli di vario genere; da quelli multicolori tipici di un circo a performance più teatrali; da esibizioni musicali alla danza".

A chi rivolgete?

"Ad un pubblico molto vasto: da 6 a 90 anni. I nostro spettacoli debbono essere accessibili a tutti e fino ad ora siamo riusciti a portare sotto il nostro tendone un pubblico trasversale, famiglie, bambini, adulti ma anche tanti giovani".

Avete anche una vostra vita teatrale

"Il circo ha una sua vita dal 2011. Ci proponiamo come una vera e propria compagnia. In fondo il circo ha un suo rituale antico dove lo spettacolo nasce da un’idea che non è quella di uno solo. La nostra è una piccola comunità viaggiante che cambia a seconda dei luoghi, del periodo. Possiamo essere 4 o 5 persone fino a 10, 20".

Come vi rapportate con i luoghi dove arrivate?

"Ci piace trasformarli, come nel caso di Pesaro. Un parco, ma anche un vecchio parcheggio o un’area industriale abbandonata. Ci piace farli vivere in maniera diversa attraverso la nostra presenza e della gente che ci viene a vedere".

In fondo avete molte analogie con il circo tradizionale

"Ci sono molte analogie ma noi siamo un circo contemporaneo dove le arti si mescolano; dove non ci sono animali; dove la giocoleria convive con le evoluzioni aeree, ma anche con la danza e la letteratura. E’ una cerniera tra vecchio e nuovo. Da qualche anno siamo diventati centro di produzione ed abbiamo circa 200 date durante tutto l’anno. Anche noi, come nel circo tradizionale, siamo una piccola comunità che si muove con camper, roulotte. Viviamo accanto al tendone ed in questo siamo una piccola carovana nomade di artisti che vivono il circo in maniera tradizionale".

Claudio Salvi