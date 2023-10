Tutta la verità raccontata da Chiara Francini

Si apre con lo spettacolo di Chiara Francini la stagione teatrale dell’Amat, promossa in collaborazione con Comuni, Regione e Mit e che toccherà cento teatri marchigiani. Chiara Francini sarà al teatro Rossini da giovedì 12 a domenica 15 ottobre (feriali ore 21, sabato ore 19 e domenica ore 17), e i biglietti sono già in vendita al Teatro Rossini (0721 387620), all’ Amat (071 2072439) e nelle biglietterie del circuito vivaticket (anche on line). Attrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana amatissima dal pubblico, e il suo spettacolo "Forte e Chiara", riprende il titolo dell’autobiografia dell’artista uscita per Rizzoli. Un racconto umano vivo e rivoluzionario in cui l’artista ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, la protagonista si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa. Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Francesco Leineri, lo spettacolo è realizzato con la collaborazione artistica di Michele Panella, la regia è di Alessandro Federico, la produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni, con il contributo della Regione Toscana.

Chiara, prometta di dire tutta la verità e niente altro che la verità al pubblico di Pesaro?

"Sì, dirò tutta la verità e niente altro che la verità perché essa è sempre il punto di partenza. Farò un proficuo sunto della mia vita".

La sua vita ha più debolezze o fragilità?

"Non ho debolezze ma fragilità perché penso che esse siano l’accadimento più proficuo che possa toccare una vita"

Cosa sono le fragilità?

"Sono degli spiragli che fanno intravvedere ciò che altrimenti non vedresti"

Come definirebbe "Forte e Chiara"?

"Forte e Chiara è il racconto di una storia umana, penso che sia molto interessante parlare della umanità di cui è inzuppata anche la mia vita professionale"

Ogni attrice ha un abito che più o meno mostra al pubblico, il suo, inteso in senso fisico e metaforico, qual è?

"Potrei rispondere dicendo che sono una donna. Non c’è un abito che preferisco, scelgo i progetti perché tutti mi danno la possibilità di dare vita e mostrare un colore, quindi diciamo che ho parecchio arcobaleno dentro di me".

Tra gli ultimi lavori dell’attrice, la cui formazione artistica è iniziata al teatro della Limonaia di Firenze, c’è, nel 2022 "Tre sorelle" di cui è una delle protagoniste, trasmesso a seguire sulla piattaforma Amazon per la regia di Enrico Vanzina. Dall’aprile del 2022 diventa testimonial, insieme a Lillo, di Gocciole Pavesi. A luglio 2022 debutta al Napoli Teatro Festival col monologo "Una ragazza come Io", scritto dalla stessa Chiara Francini per la regia di Nicola Borghesi. Nel febbraio 2023 è co-conduttrice nella quarta serata del 73º Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Nel corso della serata, in un monologo, l’attrice si racconta e racconta le donne tra carriera, orologio biologico e sensi di colpa. Lo spettacolo di Pesaro inaugurerà la Stagione Capitale per la riapertura del Teatro Rossini, una “maxi stagione” che si pone tra gli eventi di maggior rilievo di Pesaro capitale italiana della cultura 2024.

d.e.