Tutte le aperture di Palazzo ducale

Quando è festa si va a Urbino, a palazzo Ducale. E’ stato pubblicato dalla Galleria Nazionale delle Marche il calendario delle aperture straordinarie, da maggio e per tutta la primavera. Il museo diretto da Luigi Gallo prevede numerose aperture extra, la prima domani lunedì 1 maggio. Anche durante queste date sarà possibile ammirare, oltre alle collezioni permanenti del museo, anche la mostra temporanea "Il Palazzo Ducale di Urbino. I frammenti e il tutto" appena inaugurata, ovvero un’appassionante rilettura in chiave contemporanea del gioiello dell’architettura rinascimentale italiana. Il museo urbinate sarà poi aperto il 1 giugno, ricorrenza di San Crescentino patrono di Urbino, e il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Ma oltre a queste aperture straordinarie, diverse sono le occasioni per accedere gratuitamente alla Galleria: oltre alle prime domeniche del mese, quindi 7 maggio e 4 giugno, prevista la gratuità dell’ingresso nei giorni del 2 giugno e del 4 novembre.

fra. pier.