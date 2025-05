Tutte le attività dell’Erdis: parla Sacchi

Tante le attività che Erdis porta avanti quotidianamente: le ha illustrate la presidente Agnese Sacchi ieri, nel corso della sua ospitata ad uno degli incontri promossi dall’associazione Urbino Capoluogo. La presidente ha esposto, con dettagliate slides, tutti i compiti e le funzioni dell’ente in Urbino e nelle Marche, passando dai servizi offerti come alloggi, pasti, borse di studio alle attività complementari nei campi di salute, cultura e sport. Sul fronte investimenti, Sacchi ha ricordato i progetti in attesa di finanziamento per ristrutturare gli ex hotel Piero della Francesca e Montefeltro e renderli due moderni studentati. Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vice dell’associazione, hanno poi ricordato i prossimi incontri, che avranno come temi il rifinanziamento della legge Speciale dell’Antico Ducato, il ruolo della Magistratura a difesa delle opere d’arte e le attività della Caritas di Urbino.