Tutti a cena con la mamma Tre cuoche fanno scuola

"La cucina delle mamme è memoria, cultura, identità del territorio e con questa prima puntata della rassegna vogliamo portarle fuori dalle cucine e farle mangiare anche con gli occhi da chi ne degusta i prelibati piatti, ricordano anche i primi 40 anni dei nostri Week end gastronomici". Con questa premessa Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche nord, ha alzato il sipario sulla prima edizione di "A cena con la mamma", tre cene dedicate alle cuoche storiche della nostra provincia, alla Taverna del Pescatore di Casteldimezzo. Il primo appuntamento è venerdì 10 marzo alle 20,30, proprio alla Taverna del pescatore, con una cena dedicata a Marcella Baldelli che da oltre mezzo secolo è in cucina alla Taverna, "ora a sovrintendere, ma con maestria", precisa il figlio Marco Baffoni. Una serata anche nel ricordo di Renato Baffoni, marito di Marcella, storico ristoratore scomparso. In menù (45 euro, prenotazioni 377 367 2600) insalatina di Mare e Baccalà con julienne di porro fresco all’olio extravergine “Ménage à Trois” (Emozioneolio di Massimo Mosconi), cannelli e canestrini gratinati, passatelli al sugo bianco di pesce, tagliatelline al sugo rosso di vongole dal 1965, grigliata mista di calamari, sogliola e sardoncini, cipolla al forno e zucchine grigliate, zuppa Inglese della tradizione. I vini in abbinamento, spiega il sommelier Otello Renzi, saranno "Pianeta Classico Pinot Nero Spumante Brut Metodo Classico Tenuta Andrea Carlini, Bianchello del Metauro Doc Tradizionale Guerrieri, Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Ortolani, ad accompagnare una cucina non omologata, con le cotture e gli ingredienti di una volta". Le prossime due cene saranno dedicate a Teresa Lani (venerdì 17 marzo) e Palmina Talamelli (venerdì 24 marzo).