Tutti a Urbino, sulle ali degli aquiloni

A Urbino, durante l’anno, vi sono numerose manifestazioni e tra queste campeggia la Festa dell’Aquilone, competizione fra dieci contrade dislocate nel centro storico e in periferia. La Festa dell’Aquilone cade nella prima domenica del mese di settembre ed è citata nei celeberrimi versi dell’omonima poesia di Giovanni Pascoli in ricordo del periodo trascorso nella cittadina rinascimentale come scolaro nel Collegio degli Scolopi.

"Sì, gli aquiloni! È questa una mattina

che non c’è scuola. Siamo usciti a schiera

tra le siepi di rovo e d’albaspina".

"Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino

ventoso: ognuno manda da una balza

la sua cometa per il ciel turchino".

Nel primo venerdì pomeriggio di settembre al Collegio Raffaello giovani ragazzi si incontrano per realizzare l’aquilone di stoffa che verrà poi colorato dai piccini e valutato da una attenta giuria che si avvicenda annualmente. Nella giornata successiva, nelle prime ore pomeridiane, in fortezza Albornoz, si aprono le gare individuali nel lancio e nel volo degli sfavillanti aquiloni per aggiudicarsi ambiti premi. Infatti, dal mese di agosto tutte le contrade si mettono in moto per costruire singolari “comete” unitamente agli stendardi che si contraddistinguono in base ai colori contradaioli; nel tardo pomeriggio si svolge la coinvolgente sfilata rionale che termina al Collegio Raffaello ove, in un secondo momento, si estraggono a sorte i lotti su cui ogni contrada sosterà il giorno successivo e conclusivo della festa al campo delle Cesane.

La domenica ha il suo momento culminante nella “vera” competizione, quando le contrade si fronteggiano nel lancio libero degli aquiloni nel tentativo di farli librare il più lontano possibile. Si potranno ammirare centinaia di “comete” in volo, un vero trionfo di colori che punteggiano il cielo di varie sfumature cromatiche in un’atmosfera ventosa e festosa. Una giuria di autorevoli personaggi urbinati decreta la contrada vincitrice con l’assegnazione del prestigioso premio “Trofeo città di Urbino” riguardo all’aquilone che ha raggiunto la maggiore distanza.

Per gratificare l’operato di tutti è stato inserito il premio “Aquilone di bellezza”, diviso in tre categorie (piano, tridimensionale, tecnico). A conclusione della gioiosa ricorrenza, tutti i contradaioli, a cena, festeggiano insieme in una lunga e imbandita tavolata in Corso Garibaldi, sotto il meraviglioso spettacolo degli svettanti torricini. Questa festa calamita l’attenzione di tutti, urbinati e turisti, questi ultimi ancora in vacanza nella splendida cornice rinascimentale nell’ultimo scampolo d’estate.

Classe 2^B

Maddalena Arduini

Gaia Bartolucci