Tutti al Castello di Natale. Gradara si trasforma per le feste

Da oggi fino al 6 gennaio 2025, a Gradara, si accede il “Castello di Natale“, che trasformerà il piccolo borgo cittadino in un luogo magico. Per le festività natalizie, anche in questa edizione, saranno protagonisti della manifestazione figuranti e attori pronti ad accogliere i visitatori con musica, proiezioni di luci architettoniche e le magiche bolle natalizie che danzeranno a mezz’aria nel borgo. Non mancheranno la bellissima e calda casetta di Babbo Natale, gli elfi in vena di allegria, i racconti natalizi e i classici tour animati per le vie del centro storico. Chi arriverà a Gradara durante le festività natalizie potrà visitare le botteghe del borgo con le idee più originali per poter acquistare i regali di Natale e Babbo Natale in persona sarà pronto ad accogliere i desideri dei bambini di tutte le età. Per l’occasione sarà anche disponibile un tour speciale in compagnia di un elfo pazzerello, capace di conquistare tutti con una inarrestabile energia, ma anche scene curiose con i folletti natalizi, il fermo posta di Babbo Natale per le letterine di tutti i bambini e l’anziana befana.

Oltre a tutti questi personaggi sarà presente anche il famosissimo Giullare di Natale, amico dei bambini e sarà organizzata anche una festa di Capodanno in musica. Torna inoltre, come ogni anno, “Christmas Experience“, visite guidate nelle sale nel Castello incantato di Gradara. La novità del 2024 sarà “Pomeriggio in musica“, un coinvolgente coro Gospel diretto da Susanna Polzoni e l’esibizione dei musicisti Alessandro Biagini e Giovanni Ruggeri. Durante la durata dell’evento, torna anche la mostra di presepi d’arte “Armonia di Luci“ e domenica 15 dicembre, per gli amanti della storia, prenderà vita, dalle ore 15, “Pomeriggio medioevale al Castello“, rievocazione storica con tamburini e mangiafuoco. Il "Castello di Natale" sarà in scena a Gradara fino al 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania. E’ possibile consultare il programma completo dell’iniziativa su: www.gradara.org