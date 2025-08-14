Tutti al Furlo per sentire trombone e contrabbasso

Terre Sonore non va in vacanza. Anzi. Appuntamento stasera (ore 18,30) con la rassegna itinerante di Fano Jazz Network nella Galleria del Furlo (ingresso gratuito). Protagonista il duo formato dal trombonista Andrea Angeloni e dal contrabbassista Francesco Mancini Zanchi (foto), il cui progetto Songs affonda le radici nel percorso musicale intrapreso nel 2017. La loro sperimentazione parte dall’idea di un’inedita fusione timbrica tra contrabbasso e trombone, suoni scuri e ricchi di armonici del registro grave. La melodia invece è presa dalle canzoni, da cui viene il titolo del programma, Songs, appunto: canzoni di diversi periodi della storia della musica, accomunate dalla forza di un motivo tematico che, presentato in questa inedita formazione, assume una nuova veste e si evolve verso diversi percorsi di improvvisazione e sviluppi compositivi estemporanei.

Per “Pillole di Archeologia“, a cura di Vanessa Lani, direttrice della Rete Museale della Via Flaminia, sarà possibile partecipare alle ore 18 a una visita guidata alla chiesa di Santa Maria delle Grazie al Furlo e alle gallerie romane. Per l’occasione strada Flaminia verrà chiusa al traffico veicolare nel pomeriggio dalle 16 alle 24. A fianco del parcheggio del Parco La Golena è possibile noleggiare biciclette elettriche adatte a tutti; prenotazione obbligatoria al 342 5295769.

Sabato 16 (ore 21,30) sul Lungomare di Marotta si potrà assistere alla spettacolare street parade della P-Funking Band, da anni ospite abituale sia di Fano Jazz By The Sea che di Terre Sonore. Domenica 17 (ore 21,30), davanti al portale dell’Abbazia Benedettina di San Lorenzo In Campo, è il concerto del duo piano–sax costituito da Giovanni Guidi e da Raffaele Casarano.