Tutti alla festa. E ladri entrano nelle case

Nella tarda serata di sabato ad Apecchio, approfittando della festa per la Mostra Mercato del Tartufo , sono state prese di mira dai ladri alcune abitazioni del paese situate in via Circonvallazione. In modo particolare i malviventi sono entrati in casa di una pensionata buttando a soqquadro tutto l’appartamento e sottraendo le fedi nuziali e qualche centinaia di euro. I ladri probabilmente hanno visto le abitazioni senza la luce accesa e quindi pensando che non ci fosse in casa hanno fatto irruzione. In un attimo si è sparsa la voce della presenza dei ladri in paese e molti si sono precipitati in casa. La presenza delle forze dell’ordine in paese è servita molto probabilmente a interrompere l’azione dei malviventi.