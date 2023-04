Tutti di corsa, ecco la maratona per la giornata dell’autismo

A Mondolfo la ‘Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo’, che ricorre domani, 2 aprile, si celebra con la quinta ‘Omphalos Half Marathon’, manifestazione podistica per ‘veri’ atleti, ma anche per amatori e famiglie, che coinvolgerà diverse centinaia di persone. In contemporanea si svolgeranno una prova competitiva omologata Fidal (la Federazione di atletica leggera) sulla distanza della mezza maratona (km 21,097), poi una gara, sempre competitiva, di 10 km denominata ‘Avis Ten’, una corsa amatoriale su una distanza analoga e una camminata naturalistica. I proventi saranno devoluti all’associazione Omphalos Autismo & Famiglie Odv, supportata per l’evento dall’Avis di Mondolfo. Per onorare questa importante ricorrenza per tutto il weekend il palazzo municipale di Mondolfo verrà illuminato di blu, il colore dell’autismo. "Celebriamo così la nostra giornata – spiega la presidente Omphalos Maria Mencoboni -. Quest’anno, oltre ad alcuni dei genitori dell’associazione, avremo a gareggiare anche due dei nostri ragazzi; gli altri giovani dell’associazione saranno impegnati nel ristoro al traguardo; e i nostri bambini avranno uno spazio dedicato. In giornate come questa si può realizzare l’autentica inclusione". Il sindaco Nicola Barbieri: "È un onore per il nostro territorio ospitare questa importante manifestazione e ci tengo a ringraziare Omphalos per aver scelto ancora una volta Mondolfo e tutte le associazioni e i volontari".

s.fr.