Tutti gli appuntamenti delle feste tra gastronomia, sport e cultura

Entra nel vivo la primavera di Gabicce Maremonte: tanti gli eventi che accompagneranno i ponti del 25 aprile e del Primo Maggio. Domenica 23 aprile, la prima edizione della Gara Nazionale Elite Under 23 "Sulle Strade di Marco Pantani" passerà per Gabicce Mare. Gli atleti raggiungeranno la Curva Pantani dallo svincolo di Case Badioli e proseguiranno in via Panoramica verso Casteldimezzo. Il passaggio è previsto alle ore 12.40 circa. Sempre domenica, dalle ore 15.30 a Gabicce Monte la Festa di Primavera, organizzata dall’Associazione il Borgo dei Grilli Parlanti, con il patrocinio del Comune. Sarà inaugurata la Casetta dei Libri, uno spazio dove prendere e lasciare libri usati, mettendoli a disposizione della cittadinanza. L’intrattenimento e l’animazione del pomeriggio sarà curato da Asd Glamorous che presenterà "Le sirene di Valbruna".

Dal 23 al 25 aprile e dal 29 aprile a lunedì 1° maggio nell’area sportiva di via Aldo Moro andrà in scena il Torneo di Basket "Adriatica Cup 2023" organizzato dalla Polisportiva Adriatica Sport di Pesaro, con il patrocinio del Comune, della Lega basket e della Federazione Italiana Pallacanestro. Lunedì 24 Aprile si concluderà la terza edizione di "Urbis Plantarum" a cura di Visit Gabicce, con il contributo economico del Comune. Una settimana dedicata all’arte urbana che si ispira ai fiori e alla vegetazione del Parco San Bartolo: alle ore 16.30 lectio magistralis sulla ginestra tenuta dal naturalista Andrea Fazi, in piazza Matteotti; alle ore 17.30 inaugurazione del Murales dell’edizione 2023 alla darsena (altezza Piazza Caduti del Mare) realizzato dall’artista Manu Burlà con vernici Oikos, ecologiche di alta qualità e a bassissimo impatto ambientale e alle 18 dj set a cura di Dj Cerma in piazza Matteotti. Martedì 25 aprile, alle ore 11, si svolgeranno le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione: ritrovo in via XXV Aprile al Monumento Sguanci, deposizione e benedizione di corone d’alloro ai Monumenti ai Caduti ed intitolazione del giardino alle Donne Partigiane; proseguimento verso il Monumento alle "Genti di Mare" e al Cippo dedicato a Fulvio Sbarretti. Alle ore 11.45, in piazza Municipio, saluto delle Autorità e dei rappresentanti dell’Anpi. Ricordo del partigiano Aurelio Paolini a cura della professoressa Cristina Manzini. Esibizione della Banda di Serravalle.

l. d.