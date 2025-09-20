Tutti i.. Belli per la Vuelle. Il socio n.35 arriva da Lucrezia

Il Consorzio ingloba il socio n.35: il gruppo si allarga con l’ingresso di Belli srl, azienda di Lucrezia di Cartoceto, realtà consolidata nel settore edile che si contraddistingue per impegno quotidiano, spirito di squadra, valorizzazione dei giovani e futuro del territorio: "Accogliamo con grande soddisfazione nel Consorzio l’azienda Belli srl - dice il presidente Franco Arceci - che rappresenta nel suo settore un’eccellenza del territorio pesarese e marchigiano, sposandosi perfettamente con lo spirito del nostro pool di imprese. Per noi si tratta di un ulteriore rafforzamento della rete imprenditoriale che sostiene il nostro progetto sportivo e che valorizza sempre più il legame tra basket e territorio. Insieme a Belli continueremo a costruire, proprio come nelle loro pavimentazioni, fondamenta sempre più solide per il futuro del basket pesarese".

Specializzata in sottofondi, massetti e pavimentazioni finite, dai rivestimenti in ghiaia lavata ai moderni pavimenti drenanti, Belli srl vanta esperienza unica nel settore. Grazie ad una flotta di oltre dieci stazioni mobili di produzione, l’impresa garantisce interventi puntuali e risolutivi in tutto il centro Italia.

"L’ingresso nel Consorzio rappresenta l’occasione ideale per presentare la nostra nuova brand identity - spiega il cofondatore dell’azienda Angelo Belli - nel segno della continua innovazione e del passaggio generazionale. Della nostra squadra fanno parte, Ivan, Valentina e Chiara Belli, Renato, Samuele e Jessica Gagliardi, Enrico Pandolfi e Daniela Spallacci. Solidità, passione e cura del dettaglio sono i tratti che legano la nostra azienda alla Victoria Libertas: non solo sostegno economico, ma impegno concreto per la comunità. Così come noi poniamo basi solide nei cantieri, la Vuelle si allena, giorno dopo giorno, per gettare le fondamenta di un futuro vincente".