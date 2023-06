Tutti i colori della solidarietà Torna la pazza corsa dell’Avis

E’ dedicata come sempre ai sentimenti di solidarietà, umanità e condivisione l’edizione 2023 di #Coloralavita, la corsa colorata non agonistica organizzata dal Gruppo Giovani Avis Fano per promuovere la donazione del sangue tra i ragazzi. L’evento, che nelle quattro passate edizioni ha coinvolto oltre mille partecipanti da 0 a 99 anni, torna a furor di popolo per ‘macchiare’ di polvere (biodegradabile ed eco-friendly) tantissimi fanesi. L’appuntamento è per sabato (ore 16) al circuito MarconiZengarini con i 2 giri corti di pista, in totale 4 chilometri, che si possono fare sia di corsa che camminando, l’importante è vestirsi "a caso": da qui il sottotitolo "Random Edition". "Sarà presente - spiega la vice presidente Veronica Verna - un’equipe medica per sostenere la campagna Admo: tipizzando i giovani tra 18 e 35 anni alla donazione di midollo osseo, con un tampone salivare sarà possibile rientrare nel registro unico mondiale di donatori di midollo osseo. Info e prenotazioni: Susanna 388 3704462". Sarà presente anche Aido (Associazione italiana donatori organi). Il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Omphalos – autismo e famiglie’ per finanziare la realizzazione del centro estivo per ragazzi autistici nella struttura ‘Batti 5!’ di Fano. Biglietti su www.liveticket.itavisfano o nella sede Avis Fano: intero 15 euro, junior (6-10 anni) 10, baby (meno di 6anni) gratis.

ti.pe.