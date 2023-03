Tutti i dati in tempo reale Gli hotel cambiano marcia

Sfruttare l’utilizzo aggregato dei dati per proiettare Gabicce nel futuro del turismo. Un obiettivo ambizioso, quello legato a “Gabicce H-DID Hospitality data intelligence in destination”, prima tappa per la realizzazione del progetto “Gabicce Smart Destination”. Tutto nasce dall’accordo tra la Fondazione Visit Gabicce e la piattaforma online di Hospitality Data Intelligence "H-Benchmark". Ma in cosa consiste? H-Benchmark aggrega i dati dei singoli hotel e restituisce in diretta e in forma anonima e aggregata le tendenze passate (ultimi 24 mesi) e future (12 mesi) del mercato locale. I dati raccolti riguardano solo le informazioni sulle prenotazioni, come stato della prenotazione, data inserimento, data arrivo e partenza dell’ospite, numero di persone, tipo di camera, canale di prenotazione, segmento di mercato, nazionalità e valore economico. Il vantaggio – spiegano i promotori – è dato dal fatto che gli alberghi aderenti potranno migliorare i loro strumenti di marketing per conoscere i prezzi medi del mercato; misurare il livello di occupazione degli alberghi (storico e previsionale), ottenere informazioni sui prezzi e occupazione per ogni canale, segmento di mercato, nazionalità; comprendere le tendenze sugli eventi in anticipo (12 mesi); conoscere la velocità di arrivo delle prenotazioni sul territorio. Insomma, la conoscenza approfondita e rapida dei dati può essere un aiuto importante in termini di strategie di mercato. Il progetto, presentato ieri al Grand Hotel Michelacci, vede fianco a fianco, oltre ‘Visit Gabicce’, anche l’ Associazione Albergatori Welcome to Gabicce con il prezioso supporto di RivieraBanca. C’è di più, perché si parla anche di consumi energetici: gli hotel potranno infatti monitorare i propri consumi e i propri costi e li potranno confrontare con i propri dati storici e con quelli dei competitor nella destinazione.

A sottolinare gli aspetti positivi dell’accordo sono stati Francesco Ceccarelli, presidente Fondazione Visit Gabicce ("l’imprenditoria turistica locale fa un salto di qualità per meglio intercettare le esigenze del pubblico"), Andrea Montanari, responsabile per il turismo di Riviera Banca ("le istituzioni locali potranno programmare meglio"), Francesco Traverso e Lorenzo Gottin, rispettivamente amministratore e presidente di HBenchmark, ed Elisa Scola, presidente dell’associazione “Welcome to Gabicce“.

Luigi Diotalevi