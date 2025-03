Tutti i guai ereditati da Biancani. Dalla Sonoteca al Palio dei Bracieri. La complicata eredità di Ricci

"Un segno di discontinuità" che, tradotto dal politichese, significa una robusta sforbiciata a tante iniziative della legislatura Ricci. Mentre è ancora in corso l’inchiesta della procura sulla gestione allegra degli affidamenti durante la precedente gestione, il sindaco Andrea Biancani ha deciso più volte di sconfessare le decisioni di chi l’ha preceduto: un’eredità molto più complessa di quello che avrebbe immaginato. L’ultimo esempio l’abbiamo scritto ieri: la scelta inevitabile di cambiare il nome del Palio dei Bracieri nel più ecumenico ‘Palio di Pesaro’, perché il marchio è stato depositato a nome do Massimiliano Santini e l’utilizzo del brand avrebbe significato pagare delle royalties al proprietario.

Ma la prima robusta sforbiciata nei confronti dell’eredità Ricci, Biancani l’ha sferrata poco più di 48 ore dopo l’inizio dell’inchiesta giornalistica su ‘Affidopoli’. C’erano 150 mila euro pronti a partire verso quattro direzioni diverse: dopo i nostri articoli il taglio complessivo era stato di 40mila (10mila euro in meno per ciascun beneficiario). Ufficialmente "per i tagli del Governo". Era la delibera di giunta n. 170 del 18 luglio 2024: "Indirizzi per la realizzazione delle iniziative turistiche e culturali della città di Pesaro". Il contributo per l’"Angolo della Poesia" passava da 50mila a 40mila. Per l’iniziativa Trigono lo stanziamento passava da 30mila a 20mila. Per il Palio dei Bracieri si passava da 50mila a 40mila "mantenendo l’organizzazione dell’iniziativa stessa in capo al soggetto che in questi anni ne ha curato la realizzazione". "Opera Maestra" veniva evocata senza nominarla. Cura dimagrante anche per le bande musicali: il fondo di 20mila euro veniva ridotto a 10mila.

Pochi giorni dopo, il 28 luglio, dalle pagine del Carlino Biancani annunciava di rivolere indietro i soldi da Opera Maestra per la Sonoteca: "Mi riferisco ai 18.427 euro che il Comune ha pagato come anticipo il 15 aprile scorso all’associazione culturale in questione. Servivano per l’acquisto di un software in modo da realizzare un juke box all’aperto in via San Francesco. Punto primo: quel progetto si ferma qui". Un altro ‘strappo’, doloroso e non in senso figurato, è stato quello della targhetta dell’ufficio di Franco Arceci, ex capo di gabinetto del sindaco Ricci. A ottobre scorso, dopo il blitz della squadra mobile della polizia e della Finanza nell’ufficio di Arceci, si era scoperto che l’incarico dell’ex braccio destro di Ricci era scaduto a fine 2023, e non è stato mai rinnovato. "La targhetta sul muro l’ho fatta rimuovere. Non ci può essere spazio per gli equivoci". Era il 31 ottobre e il giorno dopo un po’ si era pentito aggiustando il tiro. "Arceci – scriveva Biancani – merita di essere ringraziata per il grande lavoro svolto e che ha continuato a svolgere, seppur in pensione, nell’interesse della collettività". Ma anche questo passaggio doloroso e complicato era un pezzo della pesante eredità di Ricci.