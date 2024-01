Tutti i segreti (svelabili) di Marco Mancini. L’ex 007 racconta i suoi “dietro le quinte“

Vitali Rosati

Un pedone attraversa la strada ignorando l’alt del semaforo. Molto probabilmente si tratta di una persona distratta nonostante il rischio. Oppure, meno probabile, ma altrettanto possibile potrebbe trattarsi di qualcuno che sta "spedinando" qualcun altro. Il che rimanda con la fantasia ai racconti di John Le Carré oppure a qualche aneddoto, realmente verificatosi e presente nel libro “Le regole del gioco“, Rizzoli editore, scritto dall’agente segreto Marco Mancini, già capo del controspionaggio, controterrorismo e della criminalità organizzata transnazionale del Sismi, il nostro sistema di sicurezza nazionale.

Con il libro che ha visto la luce a fine novembre 2023, per Mancini è iniziata la tournée di presentazione in libreria: dopo Milano e prima di Ravenna, sua città natale, "l’uomo che ha guidato il controspionaggio italiano" sarà a Pesaro, invitato dalla cordata di tutti i Lions club pesaresi urbinati – martedì 16 ore 17,30 nella sede di Confindustria di via Cattaneo – per raccontare "il grande gioco delle spie". Per capire il calibro del personaggio e intendere da subito che il libro di tutto tratta, tranne che di un gioco basti dire che Mancini, oggi in quiescenza, da carabiniere nel 1979 ha esordito nella sezione speciale anticrimine dell’Arma fondata dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per combattere il terrorismo. Già nell’introduzione del libro si entra nel covo del brigatista rosso Sergio Segio, capo di Prima Linea, catturato da Mancini in viale Monza. Nelle oltre 300 pagine c’è la cronaca nota e quella parzialmente occultata quando si approssima a vicende coperte, ancora oggi, dal Segreto di Stato.

E’ un libro d’azione che pesca negli ultimi quarant’anni di storia patria volando dagli anni di piombo, all’incontro con il senatore Renzi all’autogrill a Fiano Romano, passando per il sequestro di Abu Omar a Milano, alla liberazione della giornalista Giuliana Sgrena a Baghdad, ripercorrendo scenari internazionali in Africa, Paesi dell’Est Europa e nel Medioriente allargato.

Per i lettori pesaresi urbinati interessati alla presentazione del suo libro è interessante approfondire la sua conoscenza riguardo la funzione che, dal suo osservatorio, ha avuto il carcere di Fossombrone, tra quelli inseriti nel circuito dei supercarceri dal generale Dalla Chiesa.

"Nel libro – spiega Mancini – ricordo come abbiamo evitato l’assalto al carcere di Fossombrone. Milano, 15 gennaio 1983. Sergio Segio detto “Sirio“ è latitante, viene considerato in quel momento il più attivo e pericoloso terrorista rosso in circolazione. Quella mattina lo catturammo, appoggiai il mio revolver alla sua nuca. Dissi: “Carabinieri, Sirio! Alza le mani“. Si arrese! Fermando Sirio, noi carabinieri abbiamo impedito, bloccando così una spirale di morte, l’assalto programmato al carcere di Fossombrone per far evadere altri terroristi".

Dottor Mancini torniamo quasi ai giorni nostri, ai saluti di Natale, scambiati in Autogrill con il senatore Renzi a cui ha consegnato una scatola di biscotti wafer Babbi – fatti a Cesena, città natale della mamma dell’onorevole – e che le sono costati "il pensionamento immediato e coattivo". Cosa vorrebbe aggiungere?

"Nulla perché tutto ciò che è successo il 23 dicembre 2020 all’autogrill di Fiano Romano, lo si trova scritto nel libro “Le regole del gioco“".

Torniamo agli inseguimenti. Cosa si intende per “spedinamento“? E cosa è il controspionaggio offensivo?

"Lo “spedinamento“ è l’insieme di tutti gli accorgimenti pratici che la persona, sottoposta ad investigazione, utilizza per verificare o eludere l’“attenzione operativa“ (il pedinamento) delle forze di polizia. Ricordo, quando noi carabinieri della sezione speciale anticrimine di Milano del Generale Dalla Chiesa pedinavamo terroristi appartenenti alle Brigate Rosse, Prima Linea e Nar, una delle tecniche di spedinamento che i guerriglieri alla guida di auto o moto si avvalevano consisteva nel non fermarsi davanti ai semafori rossi e arrestarsi invece con il verde. Uno dei capi delle Brigate Rosse – Colonna Walter Alasia – si muoveva sempre in bicicletta. Un giorno imboccò la tangenziale est di Milano e dopo aver percorso circa 10 km saltò giù dalla bicicletta e se la mise in spalla, attraversò l’altra carreggiata e se né andò per i campi. Il vertice delle Brigate Rosse, per verificare se qualcuno dell’organizzazione fosse pedinato da noi carabinieri, inviavano per le strade di Milano staffette di brigatisti irregolari che si muovevano, seguendo un tragitto concordato. Contemporaneamente altri terroristi si appostavano lungo il percorso stabilito con l’incarico di verificare presenze di pedinatori, trascrivendo o fotografando numeri di targa e volti".

E il controspionaggio offensivo?

"Il controspionaggio offensivo (CS.O) è un metodo operativo di intelligence e usa qualsiasi strumento che la scienza e la tecnica mettono a disposizione ma il primato spetta al fattore umano. La caratteristica identitaria del CS.O italiano è un modo di puntare gli occhi e applicare testa e memoria là dove tutto pare calmo, scorgere quello che nemmeno i satelliti o gli strumenti cibernetici sanno riconoscere. Perché guardano ma non vedono. Il metodo del CS.O è “intus legere“: leggere tra le righe, negli spazi bianchi tra le righe. L’applicazione operativa sul terreno del CS.O è quella di esserci! Essere lì, uomini e donne tra gli uomini e le donne. Nascosti, invisibili, ma sul posto per sentire le pulsazioni di un popolo conoscere il miserabile tugurio dove un leader terrorista si inchina nella preghiera".

Nel suo libro mette l’accento sullo sperpero che, secondo lei, si sta facendo in questi ultimi anni del patrimonio sviluppato dall’intelligence italiana proprio grazie all’impiego, durante la sua guida dei servizi, del controspionaggio offensivo. E’ la ragione per cui si è deciso a scrivere questo libro?

"Mi auguro che questo “patrimonio informativo“ di intelligence sia ancora operante. Un servizio segreto efficiente è indispensabile per la politica di sicurezza di un Paese democratico. Noi del CS.O siamo stati riconosciuti dalla Comunità intelligence internazionale tra i migliori agenti operativi del mondo".

Un esempio?

"Alcuni anni fa abbiamo catturato a Beirut un gruppo terroristico salafita di oltre 40 elementi, capeggiato da Ahmad Miqati latitante da oltre 10 anni e ricercato dalla Cia e Mossad. Miqati voleva far saltare in aria l’ambasciata d’Italia in Libano piazzandoci 400 kg di esplosivo. Sarebbe stato il nostro 11 settembre. Il CS.O italiano ha operato in tutti i teatri di guerra, scovando e neutralizzando pericolosi terroristi. In America, Europa – soprattutto in Italia – e Medio Oriente siamo riusciti a identificare e disattivare “cellule“ spionistiche operative russe".