"Tutti i sondaggi dicono che vinceremo noi"

Giacomo Rossi, in campagna elettorale giorno e notte, è già pronto a fare un bilancio, ancor prima del voto.

Come va? "E’ tutto molto positivo. E’ stata una campagna elettorale lunga e faticosa dove cercato di fare più date possibili nel territorio. In giro abbiamo trovato tanto entusiasmo nei nostri confronti".

Che previsioni avete? "Tutti i sondaggi dicono che la coalizione del presidente Acquaroli è in vantaggio ed io lo credo realmente sia perché la gente comprende il lavoro che stiamo portando avanti e vogliamo finire, sia perché non crede al fumo venduto da Ricci. Come Civici Marche siamo attestati da tutti i sondaggi oltre la soglia di sbarramento e se supereremo il 3% potremo avere diritto ad un assessorato".

Quale le piacerebbe? "In questa campagna elettorale ho sentito fin troppi candidati auto eleggersi assessori in pectore ma come si suol dire, chi entra papa esce sempre cardinale".

Qualcosa da dire sull’avversario Ricci? "Preferisco non parlarne anche perché le sue promesse quotidiane al limite del ridicolo si commentano da sole. Pur di prendere qualche voto le tenta tutte e cavalca tutto. L’abbiamo già testato come Presidente della Provincia e se qualcuno si ricorda, non mi pare che l’abbia governata bene, a partire dalle strade, ai bilanci e ai suoi progetti faraonici finiti nel nulla".

Lei cosa ha fatto nel mandato che ora si conclude? "Ho fatto il consigliere tutti i giorni h24 ed ho risposto a tutti indistintamente. Ho percorso mezzo milione di chilometri tra auto e treno ed abbiamo svolto oltre 50 incontri pubblici informativi. Ho partecipato a 191 Consigli regionali nei quali sono stato sempre presente e 350 Commissioni consiliari. Ho presentato 36 proposte di legge (di cui 7 a mia prima firma), 144 mozioni (di cui 37 a mia prima firma) e 48 interrogazioni. Credo che i numeri parlino chiaro. Chiedo la fiducia dei cittadini per poter continuare".

Il rammarico più grande? "Non essere riuscito a portare a termine la Riforma del Consorzio di Bonifica per l’eliminazione della illegittima tassa di bonifica. Ho presentato la legge come promesso ma in Commissione è stata stoppata dalle due maggiori associazioni agricole ed ho lottato molto anche per far proseguire l’iter. Io chiaramente non mollo e la mia rielezione sarà importante".

La cosa più bella che hai realizzato? "Le cose belle sono state tante. Se ne devo dire una per tutte è stata l’apertura del Centro h24 per disabili “La Casa sull’Albero“ di Acquaviva di Cagli. Dopo anni di promesse, sono stato determinante per portare a termine l’iter di apertura di questa struttura che ora è vissuta da diversi ragazzi".

