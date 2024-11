Tutti i volti della povertà. In 4mila bussano alla Caritas. E per tanti ci vuole lo psichiatra

"Se la ricchezza non fa la felicità, figuriamoci la povertà". La battuta fulminante di Woody Allen inquadra bene il nodo emerso ieri, durante la presentazione del report Caritas 2024, riguardo ai disagi correlati ad una vita fatta di rinunce, affrontata tra stenti e cinghia tirata. In totale sono 4mila le persone aiutate dalla Caritas diocesana e di questi un terzo è minorenne. I bisogni emersi tra le 1.691 persone incontrate da Caritas, tra Centro d’ascolto diocesano e Caritas parrocchiali nel 2023, 58 in più rispetto al 2022, sono significativi: il 30% ha testimoniato difficoltà economiche; il 24% disagio abitativo e il 21% problemi occupazionali. "Attenzione – mette in guardia Claudia Moschini, componente dell’equipe della Caritas diocesana che ha elaborato il report 2024, presentato ieri in presenza dell’arcivescovo Sandro Salvucci e del sindaco Andrea Biancani, in chiesa alla San Giovanni –: uno su quattro di quanti si rivolgono alla Caritas, un lavoro ce l’ha. Ciò vuol dire che la criticità insiste soprattutto sulla precarietà scaturita da un’occupazione che garantisce la sussistenza, ma non tutela dalla povertà". Altro termometro è quello relativo alla salute: "Tantissime persone rinunciano a curarsi – conferma Moschini –. Nel 2023 gli interventi prestati “dall’ambulatorio Caritas“ sono stati 1.011. Molti non stanno bene, sia sul piano fisico, ma sempre di più non stanno bene sul piano psicologico o psichiatrico". Caritas ha dovuto potenziare la consulenza di natura piscologica: da un anno all’altro la richiesta è aumentata di 205 richieste.

"Quello che emerge in modo netto – ha osservato Moschini – è la sensazione di chi, immerso in tanti problemi diversi, è schiacciato sul presente. Non riesce cioè nemmeno ad immaginare un orizzonte di riscatto". Questa disposizione d’animo non è di stimolo alla resilienza della persona. Tanto che dai dati scaturisce una riflessione amara: "Il 30% lo conosciamo da più di 5 anni, mentre ben il 69% lo conosciamo da più di 12 mesi – conferma Moschini –: vuol dire che ci troviamo davanti ad una povertà cronica o intermittente, da cui la persona esce e rientra. Quindi, la domanda è: i nostri interventi, non solo della Caritas ma del sistema sociale, sono veramente efficaci? Dobbiamo trovare vie d’uscita che non sono il superamento dell’emergenza, ma l’emancipazione dalla condizione di disagio". Come fare? "La risposta, in questi tempi, non può essere solo economica; non possiamo limitarci a pagare le bollette o ad integrare l’alimentazione – dice Moschini –. Bisogna tener conto di una complessità che deve fare i conti anche con il disagio psichico. A questa conclusione siamo arrivati dopo un anno dall’avvio del progetto Gerico". Ricordiamo di cosa si tratta. "Abbiamo la disponibilità di tre medici psichiatri che durante la settimana, gratuitamente, incontrano persone con un disagio la cui natura varia da quella psicologica a quelle psichiatrica. Le finalità del progetto sono garantire una cura per coloro che non ne hanno diritto e accompagnare le persone e le famiglie disorientate e spaventate dall’insorgenza di una sofferenza psichica. Il progetto non vuole sostituirsi al servizio pubblico, ma si mette in collegamento con i servizi sanitari specialistici". Cosa è emerso? "Dei 60 pazienti incontrati, il 22% è stato inviato al dipartimento di salute mentale; il 28%, invece , caratterizzato da un disagio di tipo psicologico ha usufruito di un’attività di pre-valutazione e filtro con invio a una psicoterapeuta messa a disposizione da Caritas. Ma il dato che sarebbe estremamente importante approfondire è un altro". Quale? "Il 52% dell’utenza rivoltasi al nostro sportello che avrebbe bisogno di un supporto psichiatrico non ne riceve perché sprovvisto di tessera sanitaria essendo un “irregolare“ o perché non è consapevole della natura psichiatrica del proprio disagio".