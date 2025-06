Il prossimo 24 giugno, a partire dalle 18, il centro sportivo Basket Giovane di viale Trieste 244, a Pesaro, ospiterà l’evento "Tutti in campo contro il neuroblastoma". L’iniziativa, resa possibile dalla forte sinergia tra i Lions Clubs della Zona A III Circoscrizione del Distretto 108A, si propone di unire in un’unica cornice la forza dello sport, il valore della divulgazione scientifica e la concretezza della solidarietà. Un pomeriggio pensato per coinvolgere famiglie, giovani e cittadini in un’azione collettiva di sostegno alla ricerca contro una delle malattie pediatriche più gravi e insidiose.

Il programma della giornata prevede giochi e attività sportive aperte al pubblico, che vedranno la partecipazione di campioni di basket, calcio e atletica. A seguire l’evento interverranno due autorevoli voci del panorama medico e accademico italiano: la ricercatrice Francesca Gianno dell’Università La Sapienza di Roma e Lorenzo Tartagni, direttore di Pediatria degli ospedali di Pesaro e Fano. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, attiva dal 1993 con sede all’Istituto "Gaslini" di Genova. "Lo sport trasmette valori, favorisce l’inclusione, le relazioni, il confronto, oltre promuovere uno stile di vita sano: per questo l’amministrazione sostiene l’iniziativa che ci aiuta a lanciare un messaggio a favore della prevenzione" commenta l’assessore allo Sport Mila Della Dora.

"Massimo sostegno all’iniziativa dei Lions di zona che coinvolge bambini e famiglie" aggiunge Camilla Murgia, assessore alle Politiche Educative. "Il Lions Club International – sottolinea Federico Valentini, presidente della Zona A III Circoscrizione Distretto 108 A – è da tempo impegnato a fianco della ricerca in ambito oncologico, portando avanti attività di supporto nel campo della sensibilizzazione delle comunità, supporto alle famiglie dei piccoli malati e dei malati stessi". Alla conferenza stampa erano presenti anche il sindaco Andrea Biancani e diversi rappresentanti dei Lions club del territorio.

Luigi Diotalevi