Tutti in classe, scelta giusta. I presidi: Biancani promosso: "Assurdo che a ogni allerta ci rimettano le scuole"

Scelta azzeccata. La decisione del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, di non chiudere le scuole nella giornata di ieri, nonostante l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, si è rivelata corretta. Durante la mattinata, infatti, la pioggia non ha creato particolari problematiche ai ragazzi che hanno raggiunto gli istituti scolastici per frequentare regolarmente le lezioni. Una scelta, quella di Biancani, che è andata in direzione opposta a quella presa dal sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che per la giornata di ieri aveva invece deciso di tenere chiuse tutte le scuole. E’ la seconda volta che il sindaco di Pesaro fa questa scelta tra le polemiche, visto che anche in occasione dell’allerta meteo diramata a metà settembre scorso, aveva optato per l’apertura delle scuole. Ad appoggiare la scelta di Andrea Biancani è anche Riccardo Rossini, presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi e dirigente dell’Istituto Agrario Cecchi: "Quella del sindaco è una scelta non allarmista, che condivido – dice – e sono convinto che sia stata presa stando a stretto contatto con la Protezione Civile. Non capisco perché se c’è un pericolo a causa di un’allerta meteo, debbano restare chiuse soltanto le scuole. Se c’è una situazione pericolosa questa riguarda tutti. Invece si preferisce scegliere la scuola come capro espiatorio, per non correre rischi in termini di responsabilità". A condividere lo stesso pensiero anche il vicepreside del Liceo Marconi, Mauro Baiamonte: "In tutta onestà credo che il sindaco abbia fatto bene – dice –. E’ chiaro che se ci si trova di fronte ad un evento estremo, dove è in bilico la sicurezza dei ragazzi, le scuole devono essere chiuse. Ma non è ammissibile che ogni volta che ci siano condizioni meteo avverse si chiudano le scuole. Non ci possono rimettere la didattica e nemmeno i ragazzi – aggiunge Baiamonte –. Credo che il sindaco ci abbia riflettuto a lungo e se ci fosse stata una situazione pericolosa avrebbe preso un’altra strada".

Poi si sofferma sul problema degli edifici scolastici, che anche in seguito alle ingenti piogge delle scorse settimane avevano subito ulteriori danni: "Le soluzioni a questo problema sono altre, non certo quella chiudere le scuole quando piove". Ad intervenire anche Roberto Lisotti, preside del Liceo Mamiani: "A posteriori, possiamo dire che il sindaco ha fatto la scelta giusta – dice – perché oggi (ieri, ndr.) non c’è stata una forte pioggia, nonostante l’allerta meteo. Credo che sia stata una scelta oculata – aggiunge – una decisione che spetta esclusivamente al sindaco, che ha gli elementi di valutazione a disposizione, come i bollettini meteo della Protezione Civile, che invece noi non abbiamo. Per aver deciso di tenere tutte le scuole aperte avrà visto sicuramente che non c’erano pericoli per la sicurezza". E aggiunge: "La volta scorsa, con l’allerta meteo precedente, avevamo avuto problemi con gli edifici – dice Lisotti –. Questo è un altro problema, che non è di competenza del sindaco, ma è comunque un tema centrale. Qualche lavoro nel frattempo è stato fatto, speriamo sia duraturo".

E’ poi lo stesso sindaco Andrea Biancani ad intervenire sul tema con una riflessione affidata ai social: "Ritengo che la chiusura delle scuole sia l’ultima azione che un’Amministrazione deve attuare – dice – perché sono presidi di crescita culturale, personale e di vita. Il maltempo mette gli amministratori nella posizione di riuscire a distinguere quando il maltempo può creare disagi da quando invece può costituire un reale pericolo. Chiudere le scuole, per un sindaco, è la scelta più facile da prendere. Ma che messaggio intendiamo dare ai giovani? Non possiamo insegnare loro che di fronte alle difficoltà o a un possibile disagio, la prima risposta è la chiusura".