Tutti in fila per il concerto Da mezza Europa a Pesaro

Si sono aperti alle 19 di ieri pomeriggio i cancelli della Vitrifrigo Arena che ha ospitato l’attesissima data zero della band più in voga e trasgressiva del momento. I Maneskin. Ma già 48 ore prima dell’inizio del concerto i primi fans accorrevano davanti all’astronave per accaparrarsi i posti migliori nel parterre sotto il palco, tra loro anche alcuni supporter provenienti da Spagna, Belgio, Germania e Austria. Per smorzare l’attesa giocavano a carte, scattavano qualche foto e – chiaramente – cantavano le canzoni più celebri dei loro quattro beniamini: Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, il tutto accompagnato da striscioni con dediche e magliette con stampati i volti del gruppo musicale.

Ilaria Bocchi, venuta direttamente da Genova, è stata la prima a presentarsi davanti ai cancelli dell’Arena pesarese già dalle 6 di mercoledì mattina. Lei segue il gruppo dal lontano 2017 e la data di ieri non sarà l’unica che vedrà la sua presenza: "Appena concluso il concerto di oggi (ndr. ieri) partirò alla volta di Torino per la data di sabato. Qualche giorno di ferie dal lavoro è il minimo che potessi fare per vedere la mia band preferita tornare a fare concerti dopo il periodo della pandemia".

In totale, all’apertura del tour di ieri, si contavano 9861 persone di qualsiasi età. Giovanissimi, adolescenti ma anche tante mamme e papà che, con la scusa di accompagnare i figli, si sono goduti il concerto del gruppo musicale romano. Giuliana Gatti, per esempio, era lì per sostenere la figlia quasi diciasettenne Emma, grande fan dei quattro giovani già dai loro arbori ad XFactor: "Avevamo inizialmente comprato il biglietto per la data di Roma, poi siamo riuscite a prendere anche quelli per Pesaro di oggi (ndr. ieri) e quindi abbiamo venduto i precedenti – raccontano le due pesaresi -. Domani (ndr. oggi) niente scuola, ma ne vale certamente la pena". Una location, quella della Vitrifrigo, che rappresenta un luogo simbolo per il gruppo, in quanto vennero selezionati nel 2017 proprio nell’astronave per il talent show XFactor, iniziando così la loro carriera mondiale. "Una scelta sicuramente non casuale – sottolineava Anna Curia, anche responsabile del fandom ufficiale della band che conta migliaia di followers sui diversi social -. Partire da qui non è stato un caso".

All’appello, inoltre, hanno risposto da tutta Italia e non solo. Zahra e Zita, mamma e figlia, sono arrivate direttamente dalla Germania per ascoltare i quattro cantanti. Alle 17 erano davanti ai cancelli dell’Arena, dopo aver comprato qualche gadget si sono messe in fila in attesa dell’inizio del concerto: "Contentissime di essere qua – dicevano le due tedesche -, prendiamo questa esperienza come fosse una piccola vacanza per noi, anche se il viaggio è stato molto lungo". Tra le file anche una sosia della bassista Victoria che veniva scambiata da tutti i fans per la vera cantate: "Tutti mi dicono che le assomiglio tantissimo – diceva la quattordicenne Guendalina Gambale da Verona -, non potrebbero farmi complimento migliore".

Giorgia Monticelli