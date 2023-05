Tutti insieme per pulire il Furlo

Domani, torna “Puliamo il Furlo“. Volontari organizzati da La Lupus in Fabula interverranno sulla sponda sinistra del Candigliano, all’interno della Gola, per rimuovere i tanti rifiuti accumulati negli ultimi anni e in particolare con la piena dello scorso settembre. Il ritrovo è alle ore 15 a Furlo di Acqualagna, nel parcheggio davanti al Centro Visite della Riserva Naturale. La Lupus fornirà i guanti e i sacchi per la raccolta, e alla fine anche un brindisi tutti assieme. I rifiuti che ingombrano i boschetti che si trovano tra la Flaminia e la riva sono prevalentemente plastica, vetro e polistirolo: assieme al traffico delle giornate di festa, sviliscono la bellezza di un luogo magico, altrimenti ricchissimo di natura protetta e di storia. Possono partecipare tutti, anche i bambini, perché “Puliamo il Furlo“ è un gesto concreto ma anche un evento simbolico che vuole ricordare a tutti che i nostri errori quotidiani, come gettare rifiuti a terra, possono avere un effetto negativo diretto e immediato sugli ambienti naturali, ed occorre assolutamente rimediare. Info Andrea Pellegrini 3388049794.