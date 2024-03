Tutti pazzi per "Fortnite", ma occhio a non esagerare con i giochi

"Fortnite" è una piattaforma di gioco online del 2017, pubblicato da Epic Games per consolle e PC. Donald Mustard è stato il primo direttore creativo, ma ormai si è dimesso. Il gioco presenta modalità distinte che condividono la stessa grafica: Salva il mondo, Battaglia reale, Modalità creativa, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival. È, attualmente, il gioco più usato dagli adolescenti di oggi: tutti lo conoscono! Come per tutti i videogiochi, l’utilizzo eccessivo ed esagerato può causare problemi alla salute fisica ma soprattutto mentale. Si parla infatti di “gaming disorder”, un tipo di dipendenza che ha gli stessi effetti delle dipendenze da alcol e droga, che l’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di inserire nella “classification of diseases”, la lista ufficiale delle malattie. Bisogna fare attenzione ad alcuni segnali che fanno intendere un cambiamento nel comportamento dei ragazzi; il disinteresse verso altre attività o hobby a cui prima erano interessati, come lo sport, la musica, il rapporto con gli amici, è il primo e più importante campanello d’allarme. Seguono le alterazioni del sonno, l’ansia e l’agitazione, la difficoltà di concentrazione, e i problemi comportamentali e di socializzazione. Ma ci sono anche degli effetti positivi: se giocato con moderazione, Fortnite, favorisce la comunicazione, sviluppa la capacità di risolvere problemi, stimola la creatività e migliora i riflessi. Esiste un libro che parla di Fortnite in modo educativo, si intitola "Vai all’inferno, Dante" e il suo autore è Luigi Garlando. Ve ne consigliamo la lettura per conoscere il misterioso mondo di Fortnite (e anche quello di Dante), e per scoprire che, in fondo, qualcosa di buono c’è. Mattia Biancalana, Mattia Giannotti, Melissa Gjoka, Davide Panebianco – Classe 2ªD