Tutti ricercatori con ’Furlo Jones’

Si chiama ‘Furlo Jones. Una giornata da ricercatore’ l’iniziativa che si terrà domenica dalle ore 9, organizzata dalla Riserva naturale statale Gola del Furlo in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo. "Sarà un’esperienza investigativa di ricerca – spiegano i promotori – dove si scoprirà la storia all’abbazia di San Vincenzo al Furlo, del sito archeologico di Santa Maria delle Grazie e delle due gallerie romane. Ci sarà spazio anche per le osservazioni degli uccelli della Gola". Il format prevede una mappa, istruzioni, varie tappe, esperti da incontrare e un territorio da perlustrare con un unico obiettivo: ricostruire l’identità della Riserva. L’evento è pensato per le famiglie e i partecipanti saranno liberi nell’investigazione. In regalo ci sarà una simpatica sorpresa ‘biodiversa’ per tutti. L’appuntamento si inserisce in una serie di eventi in collaborazione con la rete museale della Via Flaminia, per costruire nuove esperienze di visita della Riserva e fare rete con le realtà limitrofe. L’iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria al 800028800.

